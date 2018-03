Libri, Herz és Smartphone vitte az Év Kereskedelmi Kampánya Díjakat

2017 legjobb, kereskedelmi szempontok szerint is sikeres marketingkampányait díjazták a VII. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencián. A szakmai zsűri a Libri könyvkeresős, a Herz szendvicskészítős és a Smartphone anti-valentin napi kampányát találta a legjobbnak.

Sok kampány előzetesében olvastam azt a mondatot, hogy kiemelt célunk volt a márka építése. Az a helyzet, hogy mindannyiunknak ez a fő célja, szóval itt kezdődik az igazi kihívás: hogyan is akarjuk ezt építeni - kezdte Sas István, Balázs Béla-díjas filmrendező, zsűritag az Év Kereskedelmi Kampánya Díj átadóján. Hozzátette, hogy akkor fog valaki ebben újat hozni és kiemelkedni, ha nem a régi iskolákban alkalmazott recepteket alkalmazza.

A szintén zsűritag, Papp-Váry Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem Marketing Intézetének vezetője szerint látni lehetett néhány kiugró alkotást is - különösen a klasszikus márkamegközelítésekhez képest. Azt kerestem, hogy hol lehetett látni azt, hogy az értékesítést is növelheti a kampány. Hiszen itt mégis csak a kereskedelemről van szó.

Lévai Richárd, közösségi marketing specialista hangsúlyozta azt, hogy a jövőben különösen fontos lesz több csatornán és felületen is egyidőben megjelenni. Ám ezen belül is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt és az adott céloknak legmegfelelőbb, legrelevánsabb felületeket. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy "kár a Facebook-ot elfelejteni. Nyilván lesznek, akiknek ez kevésbé fontos, illetve nem szabad elfelejteni, hogy sokat változott az elmúlt években, de továbbra sem zárhatjuk ki a kampányainkból".

Sas István kiemelte azt is, hogy ma már nem elég az, ha árengedménnyel, vagy nyereményjátékkal hívjuk fel magunkra a figyelmet. "Az új gondolat az ún. engagement marketing, ami már nem a tárgyi, hanem sokkal hosszabb távú ajándékról szól. Másként megfogalmazva: mit tud adni a reklám cserébe azért, hogy állandóan zaklat? Megmondom: szórakozást, jó poént, hasznos tartalmat, értékes információt, aminek mindenki hasznát veszi. Nem elég a konverzió méregetése, a lényeg a fogyasztóval való igazi kapcsolatteremtés.

A bevezetők után került sor a díjak átadására. A közönségdíjat a Milan Ticket Shop Kft. "Anna meccsre megy" c. kampánya nyerte el. A kampány szervezői elmondták, hogy utazási irodaként a futballturizmusra koncentrálnak. Az iroda 10. születésnapján véleményvezérek segítségével szerették volna növelni a forgalmat. Aztán, amikor kitettünk egy képet Annával, az ügyvezetőnkkel és rögtön érkezett rá 1000 like, akkor átértékeltük: nem kell véleményvezért, itt van Anna. A cég 10 európai csapat meccseire szervez utazásokat, a kampány során pedig Anna elutazott minden városba, hogy maga mutassa be a social media felületeken keresztül a meccsek élményét. Az #Annameccsremegy kampány eredményeként annyi utazást értékesítettek, mint még soha korábban.

A szakmai zsűri 2017 harmadik legjobb kampányaként értékelte a Libri-Bookline könyvelrejtős akcióját. Sándor Gabi, marketing igazgató elmondta, hogy egy szűk szegmens helyett az egész ország figyelmét szerették volna felhívni arra, hogy milyen jó ajándék a könyv karácsonykor. "Nem árengedményben gondolkodtunk, hanem valami olyan dologban, ami izgalmas lesz időseknek, fiataloknak, városiaknak, vidékieknek". Egy kincskereső játékot szerveztek: ezer könyvet rejtettek el szerte az országban, amelyeket az olvasók egy térkép segítségével találhattak meg. Valódi sikerkönyveket osztogattak szét így a kampány során, amely eredményeként megduplázták a Libri honlapjának a látogatottságát és 15 százalékos forgalomnövekedést értek el.

Második helyezett lett a Doupla Kft. kampánya, amelyet a Herz megrendelésére terveztek. Presits Lívia, a Herz brand managere elmondta, hogy a #mutimitherzelsz egy három szintű integrált kampány volt. "Szerettük volna megszólítani azokat, akik nagyon komoly gasztronómiai érdeklődők, azokat, akik jó szendvicsséfek, illetve azokat, akik nem nagyon értenek ehhez az egészhez". A kampány keretében három ismert gasztrobloggerrel készítettek 20 szendvicset. A receptvideókat pedig a social media-ban terjesztették. "Az volt a cél, hogy megmutassuk: van élet a szalámis zsemlén túl is" - tette hozzá nevetve. Az ínyenc szendvicsek elkészítését követő második fázis volt a márkanagykövet kampány, azaz a "szájhagyomány kampány". Több mint 500 márkanagykövetet toboroztak a social media-ban, akiknek sajtos szendvicset kellett készítenük és aztán posztolni az eredményt. Végül az egészet megspékelték fesztiválaktivitásokkal: herzes food truckokkal járták a nyári rendezvényeket. Ezek eredményeként 12 százalékos növekedést ért el a márka.

Az első díjat végül a Smartphone Hungary Kft. anti-valentin napi kampánya vitte el. "Az volt a célunk, hogy picit megnevettessük a fogyasztóinkat. Ezért valami trendi, fiatalos, egyúttal vicces kampányon gondolkodtunk. Így esett a választás a Valentin napra, amelyet kissé másként szerettünk volna megközelíteni" - mondták az ötletgazdák. A webshopjukban megtalálható termékeknek mindenféle vicces alternatív nevet adtak Valentin nap alkalmából. Így születtek olyan nevek, mint "Az Exem Egy Tévedés Volt" X-box, vagy "Bánom, hogy Veled Összejöttem" JBL-hangszóró.