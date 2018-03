Sikeres a MOTIMENT

Az irodai folyamatokat optimalizáló, másodperc alapú MOTIMENT módszertan sikerének titka, hogy rámutat a szervezeti egységek együttműködési anomáliáira és felfedi a „szabad szemmel" nem látható tartalékokat, ezen know-how alkalmazásával 20-30 százalékos hatékonyság javulás érhető el.

Főleg a nagyvállalati környezetben mért sikerek tették lehetővé a 10 éve alapított MOTIMENT Kft. dinamikus növekedését. Az eredmények mögött igen komoly, folyamatosan zajló K+F áll, a BI (Business Intelligence) és a kapcsolódó támogató módszertanok egyedi fejlesztések eredményei. A vállalat az elmúlt években rendre megduplázta az árbevételét, az idei évre már külföldi projektet is terveznek elindítani; kiemelt partnerei között szerepel az OTP, a Magyar Telekom és a Nemzeti Útdíj Szolgáltató is. A cég növekedési stratégiája miatt szükségessé vált, hogy az üzletfejlesztéssel dedikált szakember foglalkozzon, mely bizalmi pozíciót Szőnyi Zoltán tölti be, aki ezt megelőzően a Bericap Magyarországnál, a világ egyik vezető műanyagipari cégénél volt kereskedelmi igazgató.

„A HR oldali megközelítés helyett (az egyén fejlesztését céloztuk meg a mérés által), teljes mértékben átalakítottuk a módszertanunkat az irodai környezetben lejátszódó folyamatokra, együttműködésekre és IT oldali fejlesztésekre koncentráltunk. Ez a koncepcióváltás komoly fejlődési pályára állított bennünket, és ennek a váltásnak az eredményeként lényegesen hatékonyabban, gyorsabban tudunk valós eredményeket szállítani a megbízóinknak, melynek köszönhetően immár megkerülhetetlen piaci szereplővé váltunk." – mondta Mészáros Zsolt, a MOTIMENT Kft. kutatásért felelős ügyvezetője.

Az a célpiac a legideálisabb a vállalat számára, ahol nagy létszámú irodai dolgozó van, sokrétű back office-szal rendelkeznek, ezeken a területeken képes a MOTIMENT igen sok és hasznos eredményt szállítani. Fő fókuszban a módszertan automatizálása áll, hiszen a nemzetközi terjeszkedés egyik fontos alappillére, hogy az egyes ügyféligényeket távolságtól függetlenül, gyorsan és legfőképpen automatizált módon tudják kiszolgálni.