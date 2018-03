Ez a jó stratégia a generációváltásra

A családi vállalatok legaktuálisabb problémája egyértelműen a generációváltás, amit utódlási stratégia hiányában a cégek kétharmada nem él túl. Vannak azonban igazi sikertörténetek is, amik segítséget nyújthatnak más vállalkozásoknak. Ilyen a Confector Mérnök Iroda Kft., aki a generációváltásra kidolgozott stratégiájáért K&H családi vállalatok kiválósági díjat kapott. A jelenleg harmadik generációs vállalat filozófiája szerint a feladatok felosztása és az utódok fokozatos bevonása a kulcs a stafétabot sikeres átadásához.

„Vállalati üzletágunk közel felét családi vállalatok adják, ennek részeként hívtuk életre 2016-ban a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, aminek keretében évről évre értékeljük azokat a vállalatokat, ahol a sikeres generációváltás más cégek számára is követendő módon valósult meg. A kiemelt figyelem oka, hogy a hazai vállalatok 13 százalékánál jelenleg is folyamatban van, felénél pedig már az elkövetkezendő 3-5 évben aktuális lesz a cégvezetés utódlásának kérdése" – mondta Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője. Legutóbb az építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó Confector Mérnök Iroda Kft. eredményeit ismertük el, ahol a harmadik generáció üzletbe bevonása is sikeresen megtörtént.

„Már a vállalat 1990-es megalapításánál arra törekedtünk, hogy a családon belül egyértelmű legyen a feladatok elosztása, ezért a családtagok eltérő személyiségéhez, szaktudásához és tapasztalatához igazodóan osztottuk fel a menedzsmenti, a szakmai és az operatív feladatokat.

Ennek köszönhetően mindenkinek lehetősége volt érvényesülni a saját területén, amire mind a mai napig törekszünk" – mondta el Holman Attila, a Confector Mérnök Iroda Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója.

„Jelenleg a két fiamnak történő átadás, generációváltás közepén tartunk, ami továbbra is a feladatok felosztását és fokozatos átadását szem előtt tartva történik. A fiaim a végzettségüknek és a koruknak megfelelően egyre nagyobb felelősségi köröket kapnak a cégnél, maximálisan bevonjuk őket a napi teendőkbe. Így - bár nekik már lehetőségük lenne a vezetői székbe ülni - a ranglétra minden lépcsőfokát végig járják, mivel úgy hisszük, hogy ezáltal tudjuk igazán megalapozni számukra a későbbi gördülékeny vállalatvezetést".