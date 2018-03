Mint ahogy arról az Üzletrészen is beszámoltunk, a magyar Balabitet felvásárolta egy amerikai befektető. Az ügylet hátteréről és a folytatásról Györkő Zoltán alapító mesélt a Piacésprofit.hu-nak, tanácsot adva a hasonló cipőben járó más cégeknek is.

A tranzakcióról 2018. januárjában tettek bejelentést, mint hangsúlyozták, a céget nem gazdasági kényszer, hanem a fejlődési lehetőségek miatt értékesítették.

A magyar tulajdonosi hátterű cég egy jelentős befektetési injekció után globális terjeszkedésbe kezdett a nagyvállalatok számára fejlesztett IT-biztonsági megoldásaival, így meglepte a szakmai köröket, hogy ezek után a céget felvásárolta a One Identity, mely a Quest IT biztonsággal foglalkozó leányvállalata. A tranzakció összegét titok övezi, de a nagyságrendet jól behatárolja, hogy

a cég a legutolsó üzleti évben 20 millió eurós, azaz mintegy hatmilliárd forintos bevételt szerzett, amit az üzletrész-eladás várhatóan tovább növel majd.

Györkő Zoltán a Piacésprofit.hu-nak adott nyilatkozatában elmondta, hogy nem tervezték az értékesítést. Helyette további tőkebevonáson dolgoztak, amikor a One Identity bejelentkezett, akivel egyébként már addig is partneri együttműködésben voltak. Az ajánlat vonzó volt a három cégalapító számára, így végül elfogadták az ajánlatot.

A döntésben fontos szerepet játszott, hogy a cégeladással lerövidíthették azt az utat, mely egy régi célhoz vezetett el: az egész világon ismert terméket gyártani. A budapesti iroda a One Identity legnagyobb részlege lett, és Györkő Zoltán szerint mindaz, amit felépítettek, meghatározó lesz az új tulajdonos életében is.

A cég eladásában szerepet játszott az is, hogy a cég 18 éves működése alatt megváltoztak a körülmények. Nagyobb fokozatra kell kapcsolni a következő években, miközben a kockázat nő.

Életem legnehezebb időszaka volt - mondta a cég átadásáról az alapító. Korábban már átestek egy tőkebevonáson, így részben felkészültek a folyamatra, de a One Identity egy „csontig hatoló" vizsgálat alá vette a céget. Különösen a jogi kockázatok feltárása vezetett feszültségekhez, de a cégvezetőt a titkolózás zavarta a legjobban.

A cégértékesítésről csak az tudhatott, akinek feltétlenül tudnia kellett róla, miközben Györkő Zoltán tizennyolc éven keresztül nyitott ajtók mellett vezette a céget. A munkatársak érzékelték, hogy valami történik a háttérben, és persze pletykák is voltak, de a legnagyobb nyomás az utolsó órákra esett.

A bejelentést követően a munkatársak többsége óvatos optimizmussal állt a jövő elé. A One Identity mindhárom alapítót hosszútávon is megtartja, de a hosszútávú szerepet még nem alakították ki. Györkő Zoltán életében most először van főnöke, és egy nagyobb szervezet részeként kell dolgoznia. Mint nyilatkozta: Egy év múlva megmondom, hogy ez fekszik nekem, vagy sem. Az alapító a terveiről úgy nyilatkozott, hogy most nem érzi magában az erőt arra, hogy újra elölről kezdjen valamit felépíteni tizennyolc év alatt. Az elmúlt években azonban rengeteg tudást szerzett, amit szeretne átadni.

Györkő Zoltán a cégeladás előtt álló vállalkozásoknak is adott néhány tanácsot. Az első és legfontosabb, hogy szerezzenek egy tanácsadót. A második, hogy tegyék rendbe a háttérfolyamataikat, minden felesleget, akadályozó tényezőt térképezzenek fel és szüntessenek meg, a cég transzparenciája ugyanis a legfontosabb az eladás során, függetlenül attól, hogy milyen jó a cég terméke vagy vevőköre. Az alapító harmadik tanácsa pedig az, hogy készüljenek fel a legrosszabbra, mert semmi sem zajlik majd „tankönyv szerint".

A teljes interjú a Piacésprofit.hu oldalán olvasható el.