Családi vállalkozásból indult és az egyik legnagyobb húsipari cég lett

Bámulatos eredményeket értek el 20 év alatt, szinte a semmiből létrehozva a vállalkozást. 170 embernak adnak ma munkát, több országba exportálnak és még nagyobb terveik vannak. Papp István tulajdonossal a Dehír.hu beszélgetett el a kezdetekről és a jövőről egyaránt.

Az önkormányzat több éve bezárt romos, elhagyatott kényszervágóhídját vásárolta fel a kilencvenes években két hentes, egyikük Papp István, a jelenlegi cégvezető. Százmillió forintot rá is kellett költeni kezdetben, amikor is még csak napi 150 sertés vágására kaptak engedélyt.

Az uniós csatlakozásig a SAPARD program keretében felújították és korszerűsítették az élelmiszeripari üzemet. 3 év után további fejlesztésre vállalkoztak és már 500 milliót költöttek az üzemre, ekkor már napi 500 állat vágására kaptak engedélyt és egy korszerű, az EU követelményeinek és szabványoknak megfelelő magas színvonalú vágóhidat alakítottak ki.

A fejlődés még erőteljesebb lett, miután a társa üzletrészét Papp István kivásárolta, most már

évek óta 6 és fél milliárdos forgalmat bonyolítanak.Újabb fejlesztésekbe fogtak, hogy elérjék a napi 800 darabos vágást, miközben támogatások elnyerésével még további bővítést is szeretnének, mert már a nemrég fejlesztett kereteket is kinőtték. Céljuk a napi 1500-2000 darabos vágás elérése, amire a cégvezető szerint lenne piac. Ha elkészül az új vágóhídjuk, Magyarországon a harmadik-negyedik legnagyobb húsipari céggé válnak.

A Hajdúhús 2000-nél húsipari szakmunkásokat is oktatnak, miután kapcsolatot építettek ki az Irinyi szakközépiskolával és a hajdúböszörményi Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakiskolával. A tanulók közül többen országos versenyekre is beneveznek, ahol rendszeresen jó eredményeket érnek el, sőt a diákok negyven százaléka a cégnél is marad a szakmunkásvizsga letétele után.

Mint Papp István mondja, Debrecenben egyedüliek olyan vállalkozásként, amely a teljes folyamatot elvégzi az élőállat felvásárlástól a vágáson, csontozáson, daraboláson, húscsomagoláson, friss húsértékesítésen át a szállításig és a kereskedelemig. Hagyományos ízekkel és fűszerekkel dolgoznak, a minőségre törekednek, így csak húsból készítik a termékeiket, azokban nincsenek mellékanyagok, adalékok, szója, rizsliszt. De mangalicát is vágnak már, amelyekből mangalicatermékeket is készítenek. Exportálnak többek között Oroszországba, Kanadába, Japánba és Dél-Koreába is.

A teljes interjú az alábbi oldalon olvasható el.