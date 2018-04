Idén is keresik az Év Internetes Kereskedőjét

Tizenkettedik alkalommal ítélik oda az Év Internetes Kereskedője Díjat, mellyel a legjobb magyar online kereskedőket tünteti ki a szakmai zsűri és a vásárlóközönség. A cél a hazai online vásárlás népszerűsítése. Minden olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozás részt vehet a versenyen, amely online kiskereskedelmi tevékenységet folytat. A vásárlók április 9. és 25. között szavazhatnak kedvenc áruházukra, a szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezők. A közönségszavazás iránt óriási az érdeklődés, már több mint 10.ezer szavazat érkezett. A díj fő támogatója évek óta a Mastercard.

A vásárlóközpontú szemléletet jelzi, hogy „a legjobb online kampányért" és „a legjobb vásárlói élményért" is díjat lehet szerezni, de „a leginnovatívabb kereskedőt" és „a többcsatornás értékesítés legjobbját" is jutalmazzák a szervezők és a szakmai partnereik, az eNET, Next Wave Europe, Ecommerce Hungary, IVSZ és a Testbirds.

A fogyasztók az egyre inkább digitálissá váló életformájukhoz a jövő fizetési megoldásait keresik: ma már a mobilunkon keresztül is gyorsan és egyszerűen vásárolhatunk online, de hamarosan biometrikus megoldásokkal, akár ujjlenyomattal is azonosíthatjuk magunkat fizetéskor – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

Az eNET adatai alapján, mind az interneten értékesített szolgáltatások, mind a termékek vonatkozásában évente 10-20 százalékos keresletbővülés látható éves szinten, Magyarországon az elmúlt 10 év során.

Az online kereskedelem fejlődése sok területen változásra ösztönöz. Az eNET internetkutató cég felmérése szerint például a bankkártyás fizetést a vásárlók 46 százaléka preferálná online vásárlásai során, míg a netes áruházaknak csak 33 százaléka biztosítja ezt. Internetes vásárlási szokásaink átalakulását mutatja az is, hogy idén 8 százalékkal emelkedett a szállítónál történő kártyás és mobilfizetések száma a Free Association kutatása szerint.

A webáruházak üzemeltetői szerint az online megrendelések kifizetése egyre inkább elektronikusan fog történni, és a mobilfizetésekkel kapcsolatosan is jelentős a fogyasztói várakozás, s ezzel párhuzamosan az internetes vásárlók többsége már a készpénz és az utánvét erőteljes visszaszorulását várja a következő években.

A 2017. évi versenyben a nagyvállalati kategóriában a Decathlon Magyarország, míg a KKV-k között a Háda Webshop lett az Év Internetes Kereskedője.