Nagy cégek fogtak össze a hazai startupokért - indul a Team Up!

Magyarországi nagyvállalatok nyúlnak a magyar startupok hóna alá: a Team Up! kezdeményezést, amely a startup-ökoszisztéma fejlesztését és az ígéretes projektek nemzetközi sikerre vitelét célozza, a Microsoft egyedülálló szakmai támogatással egészíti ki.

Átfogó szakmai támogatást nyújt a hazai startupoknak az FMCG-, az IT-, a pénzügyi, a média- és az energetikai szektor vezető cégeinek összefogása: a legjobb szakértőkkel léphetnek kapcsolatba, rangos szakmai fórumokon mutathatják be az eredményeiket, valós környezetben készülhetnek fel a megrendelői igények professzionális kielégítésére, a beszerzési-ellátási sztenderdek teljesítésére, sőt a fejlesztéseikhez szükséges kutatási és referenciaháttérhez is hozzájuthatnak. A Team Up! Programot – amelynek egyik bevallott célja a startupok kivirágzását ösztönző és támogató környezeti feltételek megteremtése – olyan nevek fémjelzik, mint a

Nestlé Hungária, a K&H Csoport, az RTL Magyarország, a Microsoft és az AON Hewitt.

A jó ötlet azonban önmagában nem elég, szükség van hozzá egy üzleti koncepcióra és technológiai háttérre is, melybe beszáll a Microsoft is, globális programcsomagjával, a Microsoft for Startups-szal. Emellett a vállalat minden kedden személyes, szakmai konzultációs lehetőséget is biztosít a hazai fejlesztőknek és startuppereknek a MOSAIK közösség irodában.

A Hiventures Tőkealapkezelő és a Microsoft nemrég bejelentett stratégiai megállapodása pedig nem csupán a technológiai, de az anyagi biztonságot is megteremti a hazai innovátoroknak. A két cég a jó ötletektől a piaci termékig vezető úton navigálja végig a startupokat, hozzásegítve őket a jól működő üzleti koncepcióhoz és a színvonalas technológiai háttérhez, amelyek elérésére egy induló vállalkozásnak másképp nehezen lenne esélye.

A Team Up!-ról bővebb információ a Microsoft magyar honlapján olvasható.