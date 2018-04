A magyar Instalent startupra felfigyelt a Google

Az Instalent az első magyar startup, amelyet a Google for Entrepreneurs több száz jelentkező közül választott ki a Campus Residency programjába, amin összesen 9 közép- és kelet-európai startup vehet részt.

A Campus Residency egy 6 hónapos programsorozat, amely kifejezetten globális piacra törő, innovatív és nagy potenciállal rendelkező cégeknek szól.

A program április végén kezdődik, így az Instalent csapata a varsói Campus Warsaw irodájába költözik át és onnan dolgozhat ingyenesen egészen az év végéig.

A cégnek lehetősége lesz a Google szakértőinek mentorálását igénybe venni, célzott tréningeken részt venni, illetve közvetlen elérést fog kapni a Google for Entrepreneurs globális hálózatához.

Az Instalent egy online platform független recruiterek számára világszerte, amely a toborzás és kiválasztást (recruitment) közösségi alapokra helyezi. Az Instalent üzleti modellje lehetővé teszi, hogy a recruiterek a világ bármely feléről dolgozhatnak a saját időbeosztásuk szerint valamint együtt tudnak működni másokkal.



A vállalatok számára ugyanakkor pénzt, időt és erőforrást spórol és megkönnyíti a munkaerő nemzetközi áramlását. A munkáltatók az Instalent online platformja segítségével kihasználhatják a legjobb szabadúszó recruiterek hatékony munkájában rejlő hatalmas lehetőséget és betölthetik a korábban nehezen betölthető pozíciókat is. Az Instalent az egyetlen cég amely egyesíti a szabadúszó recruiterek kapcsolatrendszerét és erőforrásait.

A Campus Residency program célja, hogy a résztvevők azonosítsák azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézniük ahhoz, hogy nemzetközileg is fejlődhessenek. Többek között olyan tényezők, mint például a bevétel, illetve felhasználók számának növekedése, a megszerzett tőke és megteremtett új munkahelyek száma is vizsgálat alá kerül a program ideje alatt.

Júniusban az ott tartózkodók részt vehetnek a Campus Experts Summits rendezvényen is, melynek különlegessége, hogy a világ minden tájáról hívnak szakértőket a Google-től, hogy 2 hétig intenzíven mentorálják a bentlakó startupokat. Ezzel szeretnének segítséget nyújtani a résztvevő cégeknek a globális marketing stratégiájukban, illetve nemzetközi terjeszkedésükben, valamint azt is figyelembe fogják venni, hogy egyénileg kinek milyen támogatásra van még szüksége.

Továbbá, ezek a startupok előnyét élvezhetik a szervezet által létrehozott ''Global Passport'' programnak is, melynek lényege, hogy a világ bármelyik Google Campusát, valamint az 50 másik Google Partnerhez tartozó coworking irodát is igénybe vehetik. Itt lehetőségük lesz heti meetingeket tartani a Google alkalmazottaival, egyedi támogató rendszert használni, illetve a Google Ventures befektetőivel és mentoraival is tudnak megismerkedni.

A Google for Entrepreneurs azért jött létre, hogy startupokkal építsen ki partneri kapcsolatokat és létrehozzon olyan campusokat, ahol ezek a vállalkozók tanulhatnak, kapcsolatokat hozhatnak létre és olyan cégeket fejlesszenek, amellyel a világot jobbá tehetik.

Az Instalent weboldala: www.instalent.net