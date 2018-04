Ma Budapestre érkezik a Women Startup Competition elődöntője

A Women Startup Competition, amely a női vállalkozók és a nemek közötti egyenlőséget támogató vállalkozásokat helyezi előtérbe, ma Budapestre érkezik. A közelmúltban Varsóban a Yosh.AI, Londonban az Eat Safe, míg Vantaaban a Quiske csapata jutott tovább a nagy Londoni fináléra. Most hétvégén (28-án) 12 további csapat Budapesten mérkőzik meg a továbbjutásért.

Varsóban a Yosh.Al csapata nyert. A divattal foglalkozó startup webshopok számára nyújt egyedi megoldásokat. Segítenek növelni az értékesítést a személyre szabott felhasználás révén a felhasználói preferenciák (profilalkotás) részletes elemzésének és a felhasználók érdeklődésének (beszélgetési kereskedelem, vizuális keresőmotor) megragadásának innovatív módszereivel.

A Londoni versenyt az Eat Safe nyerte meg. A startup kiutat kínál az étel intoleranciában és az allergiában szenvedőknek, valamint a vegánoknak és a vegetáriánusoknak is hasznos segítség. A Londoni éttermek, kávézók naprakész allergén információinak felhasználásával

az Eat Safe személyre szabott menüt biztosít minden londoni számára.

Vantaa elődöntőjén pedig a Quiske bizonyult a legjobbnak. A csapat az evezős sport szerelmeseinek kínálnak olyan mérő és elemző eszközöket, amelyekkel tökéletesíthető és elsajátosítható a helyes evezési technika, legyen szó akár profi versenyzőkről vagy evezőpadot használó nagymamáról.

"A varsói több száz főt felvonultató teleházas esemény után Londonban és Vantaaban nem volt annyira sok néző, ennek ellenére a versenyzőkből meglepően erős mezőny indult. Azt tapasztalom, hogy nagy gigantikus rendezvényeink és a kisebb, félszáz főt felvonultató családiasabb események is eredményesen támogatják a női és diverz vállalkozásokat, valamint az azt támogató társadalmi hatásokkal és vállalkozási szemléletváltással kapcsolatos törekvéseinket." - mondta az esemény kapcsán Müller Tamás, a WSC alapítója.

A budapesti eseményre bekerült elődöntős csapatok a következők: DreamDraw, What'sHome, Gather Wanda Maps, Rosie App, Resource Global, Azaki, LigthMeApp, Flamingos, Innobie, MaHRket, MEP team.

A verseny előtt minden szerencsés csapat másfél napos, rövid mentorálásban részesül, amely segít felkészülni a bemutatóra. Varsóban a Mindspace Warsaw közösségi irodája, Londonban a City Launch Lab, Finnországban pedig a Turbiini közösségi irodája adott helyett.

Izgalmas volt, de nehéz volt a döntés. Minden ötlet különlegesen jó volt.

- mondta Rebecca Sharpe, a City Launch Lab vezetője.

A csapatok 2018. szeptember 14-én Londonban versenyezhetnek tovább az európai roadshow végső győzelméért, amelyhez egy 5 napos képzésben és mentorálásban is részt vesznek majd a döntő, azaz a "Demo Day" előtt. Ebben az évben egész Európában megrendezésre kerülő 12 elődöntőből a budapesti verseny a hatodik helyszínként szerepelt.

Londoni második helyet a The Little Coffee & Bean Company zsebelhette be, akik segítik Jamaicai őstermelők függetlenségét. A harmadik helyezett pedig a TRYATEC Technologies Ltd. lett, a startupperek a megálmodói annak a kölcsönző piactérnek, ahol biztonságosan bérelhetünk és próbálhatunk ki technikai eszközöket, például fényképezőgépeket, drónokat és VR eszközöket.

A lengyel verseny második helyén a 1000realities végzett, akik az AR és VR technológián alapuló szoftverekkel készítenek magával ragadó, interaktív alkalmazásokat, melyekkel elvarázsolják ügyfeleiket. A harmadik helyen pedig a Nudelta végzett, akik forradalmasítják a digitalizálás világát.

Különdíjat ajánlott fel Mindspace befektetője Mariusz Kozlowski, melyet a Fasadio nyert, akik újszerű homlokzati tervezéssel foglalkoznak.

A következő elődöntő 2018. április 28-án (most szombaton) kerül megrendezésre Budapesten, amely a @Jól-Lét Alapítvány együttműködésével kerül megvalósításra.

"A @Jól-Lét Alapítvány a nők gazdasági erejét kívánja növelni, egyfelől a női vállalkozások segítésével, másfelől a nők önálló üzleti befektetéseinek, angyal tevékenységének előmozdításával, amelyben az is segít, hogy a tavalyi évben sikerült magyar oldalról egyedüliként csatlakozni a EU SEEWBAN programjához. A startupok világában különösen alacsony szintű a nők jelenléte. Ezért csatlakozott az alapítvány a Women Startup Competition rendezvénysorozathoz." - mondta Keveházi Kata a Jól-Lét Alapítványtól.

Az ingyenes rendezvényre az IBM Lab vadonatúj központjában kerül sor és még korlátozott számban lehet jegyeket foglalni itt.

Az eseménysorozat honlapja: www.womenstartupcompetition.com