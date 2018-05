Hiventures a legaktívabb nemzetközi befektetők élbolyában

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő röviddel az első sikeres évének zárása után máris újabb hatalmas sikert könyvelhet el. 2018 első negyedéves eredményei alapján két független nemzetközi szervezet - a Crunchbase és Dow Jones - egyaránt Európában az első, nemzetközi szinten pedig a harmadik helyre sorolta a szervezetet a legaktívabb befektetők rangsorában.

A Hiventures 2017-es első évében több mint 1000 beérkezett projekt került átvizsgálásra, amiből 131 pozitív befektetési döntés született 10,2 milliárd forint értékben. A támogatásokból 6,1 milliárd forint Európai Uniós forrásból valósul meg. Ez a volumen 46 inkubációs, 17 magvető és 11 növekedési életszakaszban lévő vállalkozás tőkeinjekcióját fedezi. A szervezet ezzel több ügyletet tudhatott magáénak Magyarországon, mint tavaly az egész piac.

A lendület 2018-ban is töretlenül folytatódik, már az első negyedévben 190 projekt érkezett be a szervezethez, ebből 36 pozitív befektetési döntés született 2,6 milliárd forint értékben, melynek fele Európa Uniós forrásból valósul majd meg. Ezek az eredmények és a befektetői aktivitás pedig már a nemzetközi élvonalba is feljuttatta a kockázati tőkealapot.

A Dow Jones 125 éve a világ egyik legnagyobb és legrangosabb üzleti híreket és információkat szolgáltató vállalatának 2018 Q1-es eredmények alapján készített elemzésében a Hiventures 31 befektetésével a legaktívabb európai befektetők listáján az első helyen áll, olyan hatalmas és nagymúltú szervezeteket megelőzve, mint a Business Growth Fund, akik az angol és az ír piac legnagyobb befektetői, vagy a már több mint 20 éves Partech Ventures.

A Crunchbase a startupok, innovatív vállalatok és befektetők legnagyobb nemzetközi adatbázisa, ahol több millió felhasználóhoz jutnak el nap, mint nap a legfrissebb üzleti intelligencia alapú információk. A Cruchbase 2018 első negyedévét érintő elemzésében a legaktívabb seed befektető kategóriában harmadik helyre rangsorolta a Hiventurest, ezzel a szervezet olyan nemzetközi befektetői óriásokat előzött meg, mint a TechStars és a Plug and Play.

A Hiventures jelenléte e rangsorokban az év további részében is stabilnak tekinthető, hiszen a 2018-as kihelyezési terv közel 6,8 milliárd forint, azaz az év során több mint 180 színvonalas, minőségi vállalkozói projektet keres a cég.

„Idén a terveink között szerepel az első exitek megvalósítása, illetve következő körös befektetők bevonása és az éves tervszámok túlszárnyalása, amihez a régiós és nemzetközi jelenlétünk tovább erősítése elengedhetetlen. Ezért ebben az évben több, nemzetközi startup és tech eseményen is megfordulunk, ott leszünk például a bécsi Pioneers Fesztiválon, vagy a nagy-britanniai London Tech Weeken. Mindezek mellett olyan saját eseményeket is szervezünk, mint például a június közepén megrendezésre kerülő Hiventures Medtech Demo Day, ahova nemzetközi befektetőket és vállalati partnereket is várunk, hogy bemutassuk a portfóliónkban lévő egészségügyi startupokat" - mondta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-helyettese.