Az Innobie nyerte a Women Startup Competition elődöntőjét

A Women Startup Competition a női vállalkozók és a nemek közötti egyenlőséget támogató versenysorozat április 28-i budapesti elődöntőjét a vadonatúj IBM Lab központban tartották. A 12 megmérkőző csapat közül az Innobie cég Eddie applikációja nyerte meg a Londoni fináléba jutást.

A győztes csapat a tanulás forradalmasítását tűzte ki célul. Az Eddie egy okostelefon alkalmazás, amely a tankönyvek illusztrációit felhasználva kiterjesztett valóságban olyan plusz tartalmat kínál, ahol például a térbeli testek tényleges formáját, mozgását, vagy akár 1-1 kiemelt történelmi jelenetet tekinthetnek meg a térben a tanulók.

"Eddigi gyengeségünk a üzleti modell volt, de most annyi tanácsot és annyi értékes tudást kaptunk a két nap alatt, hogy ha nem is nyertünk volna, akkor is megérte volna a nevezés!" - mondta Apró Aleksandra az Innobie-tól.

Második helyezettként a Dream Draw Dress csapat nyert, akik egyedi ruhákat gyártanak a gyerekek saját rajzaival. A dobogó harmadik helyezettje a MEP Kitchen lett, akik applikációjukkal a szakácsok és a kukták között segítik az egyszerűbb és gyorsabb "recept" megosztást, feladatkiosztást és kommunikációt.

Magyarország legnagyobb női startup versenyére több mint 25 csapat regisztrált és az online zsűri 12 startupot választott ki, hogy megmutathassa magát a színpadon.

Az eseményen VIP zsűrijében a befektetői oldalt Balogh-Mázi Mária és Balogh Péter (Baconsult), Károlyi Antal (Magyarországi Üzleti Angyalok Szövetség), Fábián Gida (Hiventures) képviselte.