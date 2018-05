Reformot ígér a földbecslésekben egy magyar startup

Alapjaiban változtatná meg a földbecslések rendszerét egy győri startup, az Agrotax Kft. A mezőgazdaság ezen szegletében ugyanis még nem történt digitalizáció, az értékbecslők a termőföld esetében klasszikus módszerekkel dolgoznak. Sáhó Ákos, a cég ügyvezetője egy hazai lapnak adott interjújában azt is elmondta, hogy már 14 ezer hektár termőföld-értékelést végeztek el, és országos partneri hálózatépítésben gondolkodnak. A bankok termőföld-értékbecslése is igazodhat ehhez a rendszerhez.

A klasszikus értékbecslés a termőföld esetében egy helyszíni szemléből áll, melyhez néhány összehasonlító adatot szerez be az értékbecslő, és ebből, szubjektív alapon végzi el az értékbecslést. Ezzel szemben a mai technológia és a hiteles adatbázisok összekapcsolása sokkal pontosabb és gyorsabb eredményt hozna.

Az Agrotax az értékelés folyamatát a szakmai korrekciós szempontokra épülő statisztikai alapú algoritmusokkal automatizálta, így

a végeredmény egy részletes, hiteles és objektív egyedi ármeghatározás, szubjektív hatások nélkül. Több más adatgyűjtés mellett egy 5-7 évre visszamenőleg látható műholdas elemzést is végeznek, mellyel a terület homogenitása, a termőföld minősége állapítható meg.

Az az ügyfél, aki szeretné értékeltetni a földjét, a cég weboldalán keresztül veheti fel a kapcsolatot egy megrendelő űrlappal, majd 24 óra múlva megkapja a termőföldje komplex értékelését.

A digitális értékelési módszer alapvetően szántó, illetve gyep, rét és legelő művelési ágakra használható teljes körűen, mivel a szőlő, erdő vagy gyümölcsös esetében mindenképpen szükséges helyszíni szemle is. A cég digitális rendszere persze itt is besegít az elérhető információkkal, csak az nem lesz teljes körű a helyszíni szemle nélkül. Ehhez most építik ki az értékbecslői hálózatot, továbbá tárgyalnak a bankokkal is, hogy az értékbecslés során ők is használják a rendszerüket.

A cég azoknak is segíthet, akik földet örököltek, de nem értenek hozzá, így nem tudják eldönteni, hogy bérbe adni érdemesebb vagy eladni. A startup megadja az adott terület értékesítési árát és bérleti díját is, így az érdeklődők eldönthetik, hogy számukra melyik opció az ideálisabb.

