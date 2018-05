Magyar befektetéssel terjed a világban a Virtuózok komolyzenei formátuma

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő jövőbeni befektetésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországon már sikeresen befutott komolyzenei formátum a nemzetközi vérkeringésbe is bekerüljön, és a világ minél több országában elindulhasson.

A Virtuózok 2018 évi programjait bemutató sajtótájékoztatón aláírásukkal is megerősítették együttműködési szándékaikat. Peller Mariann az eseményen szintén kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy magyar befektető is csatlakozik a céghez, ugyanis a hazai partner szerepe azért is kiemelten fontos számára, mert mindenképp szeretné, ha magyar kézben maradna a Virtuózok.

„Szeretnék nagyobb figyelmet fordítani a Kis Virtuózok Alapítvány munkájára is, hogy még több segítséget nyújthassunk. A 2018-as év már most Virtuózok-történelem. Megerősít, hogy eddig elvégzett munkákkal jó irányba haladunk, de egyben kötelez is, hogy még több hittel és erővel végezzük feladataink. Köszönöm azoknak, akik lehetővé teszik ezt számunkra." – mondta el Peller Mariann, a Virtuózok alapítója.

A Hiventures a nemzetközi terjeszkedés és a tőkebevonás mellett már az idei három nagyszabású eseményük színpadra állítását is segíti. S bár mindegyik produkció grandiózus a maga nemében, de méreteit tekintve Boros Misi szeptember 7-i Aréna koncertje áll az első helyen. Bogányi Gergely a sajtótájékoztatón elmondta, hogy négy zongorát terveznek egyszerre színpadra állítani, köztük egy teljesen új Bogányi-zongorát, amelyet kifejezetten a Virtuózok számára építenek, egyedi mintázattal, színekkel.

