Átadták az Ericsson új székházát

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében átadták hazánk egyik legkorszerűbb irodaházát, a WING Zrt. fejlesztésében megvalósult Ericsson Házat, amelyben az irodák mellett helyet kapott a svéd távközlési cég egyik legnagyobb európai kutatásifejlesztési központja is. A Magyar Nobel-díjasok K+F Parkjának I. ütemeként felépült 24 ezer négyzetméteres ingatlan a legújabb high-tech megoldásoknak köszönhetően nemcsak a jelen, hanem a jövő igényeinek is megfelel, a LEED Gold minősítése által pedig a legszigorúbb környezettudatossági követelményeknek is eleget tesz. Az épületben mintegy 1800 ember dolgozik majd.

A Duna-partján a Műegyetem és az ELTE közvetlen közelében álló, most átadott Ericsson Házban az irodák mellett helyet kapott az Ericsson egyik legnagyobb kutatásfejlesztési központja, hazánk egyik legkorszerűbb és egyik legnagyobb szerverterme, valamint az Ericsson innovációs műhelye, az Ericsson Garázs is. A budai rakparton található szellemi központ szoros kapcsolatban áll a közeli egyetemekkel, nagyszámú diáknak, doktoranduszhallgatónak ad munkát, és sok oktatóval működik együtt a közös kutatási és fejlesztési projektjeik keretén belül.



Az épületet az Ericsson Magyarország hosszú távú szerződés keretében bérli.

Az Ericsson Ház a legmagasabb műszaki minősítéssel rendelkező irodaház Budapest XI. kerületében. Építése alatt jelentős szerepet kapott a környezettudatosság, aminek köszönhetően az irodaház nemzetközi LEED Gold minősítéssel is rendelkezik. Ennek megfelelően már a tervezésnél és az alapanyag-használat során is a helyi gyártású, valamint az újrahasznosított anyagokat részesítette előnyben a fejlesztő. A környezettudatosság része az energiahatékony működés, amelybe többek között a tudatos vízhasználat, az optimalizált, környezettudatos és LED-es világítás, integrált árnyékolórendszerek, valamint az energiatakarékos üzemeltetés is beletartozik.

A beruházás során a legintenzívebb időszakban a Strabag MML generálkivitelezőként naponta 460 szakembert foglalkoztatott az építési területen, a kivitelezésében 201 vállalkozás vett részt. Az irodaház légtechnikáját a legkorszerűbb módszerekkel alakították ki, a szellőztetés során az irodai légkezelők 158 ezer köbméter friss levegőt fújnak be óránként. Az épület 500 parkolóhelyet biztosít négy mélygarázsszinten a bérlők és vendégeik számára, az irodaház felületét pedig 9 500 négyzetméter üvegfelület borítja.

A hatemeletes épület 50 méter magas, mely - a négyszintes mélygarázsnak köszönhetően - 21 méterrel a föld alatt indul, 29 méter magasra kiemelkedve a földfelszín felett.