A jövőben innen választhatunk minősített marketingest

Júniusban hivatalosan is elindult a Magyar Marketing Szövetség Marketing.hu elnevezésű minősítő platformja. A felületen marketing szakemberek és cégek is regisztrálhatnak, a részvétel önkéntes, ám ajánlott, hiszen egyfajta tanúsítványként is szolgál.

Az elmúlt évtizedekben örvendetes módon egyre bővült a marketing szakma közössége, megerősödtek a képzőhelyek, a társadalom, a gazdaság egyre több területén alkalmaznak marketingeseket, specialistákat, végeznek marketingmunkát. A marketingszakma azonban egyre jelentősebb szerepe növekvő veszélyeket, etikátlanságra csábító helyzeteket, felkészületlenségből, kóklerségből eredő hibás megoldásokat is magával hozhat, amelyek piaci károkat okozhatnak a vállalkozásoknak. Ezek a szakmaiatlanságok ronthatják a marketing egészének megítélését.

A Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) szakmai minősítő rendszere részben ezen anomáliák megszüntetésére, minimalizálására irányul. A Marketing.hu oldal olyan platform, ahol a regisztráció mellett ellenőrzött, minősített szakmai információbázis kialakítása folyik, mely orientálja, segíti a marketingpiac szereplőinek döntéseit, tudatosítja a versenyelőnyöket, csökkenti a kockázatot a megbízók és megbízottak, a munkaadók és munkavállalók oldalán egyaránt.

Ahogy Hinora Ferenc, az MMSZ elnöke fogalmazott: „A sokszereplős marketing-és kommunikációs iparágban több önjelölt „szakember", illetve kókler tevékenykedik, de elsősorban nem ellenük akarunk fellépni, a fő cél inkább az, hogy a jó szakembereket segítsük, a kezdőket pedig helyzetbe hozzuk. Egyben meg kívánjuk mutatni azt is, hogy Magyarországon hány regisztrált és minősített piaci szereplő dolgozik.

Már 10 évvel ezelőtt is megfogalmazódott az igény egy ilyen platform létrehozására. Mivel érzékeny témáról van szó, nagyon nem volt mindegy, honnan fogjuk meg a dolgot, hogyan tehetjük objektívvé és transzparenssé. A most debütáló rendszer teljes mértékben megfelel ezeknek a kívánalmaknak. A rendszer a tervek szerint egy hiteles adatbázisként hamarosan a szakma első számú eligazodási pontjaként szolgálhat és egyben egy olyan lehetőség, ahol üzletileg is érdemes jelen lenni. Ilyet csak egy szakmai érdekképviseleti szervezet képes létrehozni, amely nem profitorientált."

A platform nyitva áll nem csak a marketingszakemberek előtt, hanem mindenki előtt, aki a marketing- és kommunikációs iparágban vagy iparágért tevékenykedik. Így pl. oktatók, grafikusok, fejlesztők, szövegírók, reklámjogászok, stb. előtt is. A Marketing.hu rendszerben ezért is lett létrehozva szabadszavas kereső, hogy a megadott tevékenységhez kapcsolódó kulcsszavak alapján is rá lehessen találni a regisztrált és minősített piaci szereplőkre.

A Marketing.hu minősítő rendszer három kategóriában – egyéni szakember; szakértő szervezet (cég) és képzések – gyűjti össze és igény esetén szakmai kritériumok szerinti minősítéssel értékeli a piaci szereplőket. Az MMSZ az egyéni és a céges adatbázisba kerülésnek két lehetőségét alakította ki: az egyszerű regisztrációt, amely a szakmai alapadatok, információk megadásával történik, illetve a minősítést, amely nem kötelező

A Marketing.hu minősítő rendszer egy hosszú kifutású projekt, körülbelül három év szükséges ahhoz, hogy beérjen, hiszen időigényes eljutni a szakmában dolgozók minél szélesebb köréhez.