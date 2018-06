Hat magyar tőzsdei cég mutatkozott be Párizsban

Június 27-28-án a Budapesti Értéktőzsde és hat hazai kibocsátó is részt vett a rangos befektetői konferencián, a Spring Europe MidCap Event-en Párizsban. Az ANY Biztonsági Nyomda, a Duna House, a Konzum, az Opus, a Pannergy és a Waberer's is kétoldalú megbeszéléseket folytattak a rendezvényen jelenlévő közel 150 nyugat-európai, főként francia, német és benelux intézményi befektetővel.