A folyamatos kutatás-fejlesztésnek, világszerte sikeres innovációinak köszönheti kiemelkedő sikereit a Sanatmetal Kft., amely új csípő implantátumaival és műtéti eszközeivel forradalmasítaná a leggyakoribb csonttöréstípusok ellátását is. Mexikótól Törökországon át Kínáig jelen vannak, Oroszországban épült implantátumokat gyártó üzemük.

A Sanatmetal (latin szó, jelentése: gyógyító fém) traumatológiai, ortopédiai, gerincsebészeti, fogászati, állatgyógyászati implantátumokat és nagyízületi (csípő és térd) protéziseket gyárt és forgalmaz világszerte. Az ötvenéves történettel rendelkező, erős középvállalkozást már Európa 40 legjobb cége között tartják számon az ortopédiai szektorban, ez óriási szó egy 100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalkozástól.

Hosszas vívódás után 1996-ban belementek egy vegyesvállalat kialakításába, mely lehetővé tette, hogy a munkatársaik Angliában vagy az Egyesült Államokban fejlesszék tovább tudásukat. A külföldi cégtulajdonost 1999-ben felvásárolta a Johnson & Johnson, ezért az 51 százalékukat visszavásárolták, így újra 100 százalékos magyar cég lett, de immár nemzetközi tapasztalattal és modern technológiával.

Ettől kezdve számos díjat bezsebeltek és folyamatosan tudtak terjeszkedni. A ma már 70 százalékban exportra termelő cég termékei a világpiacon Mexikótól Törökországon át Kínáig rengeteg kórházban megtalálhatóak. Leányvállalatokon keresztül több más országban is jelen vannak, legutóbb Oroszországban épült egy implantátumokat gyártó üzemük.

2016-ban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a Sanatmetal 115 millió forintot nyert el egy csípő környéki törések sérüléstípusokhoz kapcsolódó forradalmasított implantátum és eszközkészlet kifejlesztéséhez.

A betegek mellett az orvosok szempontjából is nagyon fontos az újfajta implantátumok bevezetése: a műtéteket végző orvosok röntgensugár-terhelését hatékonyan lehet csökkenteni, hiszen ezek az újgenerációs műtőműszerek már jóval kevesebb röntgenezést igényelnek. Ez a betegnek is jó, de a sorozatos műtétek miatti a sugárterhelés főleg az orvosok egészségére lehet káros hatással. Nem utolsó sorban a műtéti idő lerövidítésének is sok pozitív hatása van: a műtők kapacitása véges, így ha adott idő alatt több műtétet lehet végezni, az csökkenti a várólistákat is. Emellett persze a rövidebb idő miatt csökken egy adott műtétnek a fajlagos költsége is. Egy amerikai tanulmány szerint tíz perc műtéti idő több mint 130 ezer dolláros költséget jelenthet egy kórháznak.

A cég egri főhadiszállásán egész évben workshopok és képzések vannak: a leányvállalatokon és partnereken keresztül a világ minden részéről jönnek ide orvosok, hogy a fejlesztőcsapat segítségével megismerkedjenek az új technológiákkal és elsajátítsák a legújabb eszközök műtéti alkalmazását.

Cikkünk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) írása alapján készült.