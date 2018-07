Visszatérünk a vitorláshoz a teherszállításban

Új reneszánsz következhet az áruszállításban, ahogy egyre több cég csökkentené környezeti lábnyomát, a legmodernebb technológiák mellett újra előtérbe kerülhetnek a régi, évszázadokig használt, de környezetbarát megoldások is.

Ahogy mindinkább előtérbe kerül a környezettudatosság a fogyasztóknál, úgy egyre több cég igyekszik környezetbarát megoldásokkal kiváltani az eddigi folyamatait. Ez nem kevésbé igaz a szállítmányozásban is - írja a Piacésprofit.hu.

Persze a technológia is fejlődik, így már épülnek az új generációs elektromos teherszállító óriáshajók, de vannak olyanok is, akik inkább visszafordulnak az előrelépés helyett, és az évszázadokig a környezettel harmóniában lévő módszert alkalmaznák.

Egy fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó, amerikai vállalkozásokból álló csoport határozott úgy, hogy ismét a szélre bízná a munka dandárját a Hudson folyón.

Jelenleg még csak terv, de ha sikerül, akkor egy Apollonia nevű, 1946-os kétárbocos hajón (szkúneren) fognak szállítani, no ki sem találnák, hogy mit, természetesen biotermékeket, sót, diót, és sört, bár a tudósítás nem szól arról, hogy a sör is biotermék-e. A hajó 15 megállót követően New Yorkban kötne ki.

Mindennek persze pénzügyi vonzata is van, így a csoportnak még 50 ezer dollárra (átszámítva mintegy 14 millió forintra) van szüksége az üdvösséghez, amit közösségi finanszírozásból akarnak előteremteni.

Az ötlet arra épül, hogy még megvannak a hagyományos kikötők, amelyek fogadni tudnák a hajót, és még mindig léteznek mellettük a piacterek is. Na és milyen látvány egy működő vitorlás végigvonulása az 1609-ben felfedezett folyón, amelyen a világ egyik leghíresebb függőhídja, a Verrazano-Narrows híd ível át Narrowsnál? (képek és története a Wikipédián, lenyűgöző látvány, érdemes megnézni)

A teljes cikk a Piacésprofit.hu oldalán olvasható el.