A jövőben nem tömik tele antibiotikumokkal a sertéseket

Kevesebb antibiotikum használatát célozza a Dr. Bata biotechnológiai cég a Szent István Egyetemmel együttműködésben támogatott kutatása.

Napjainkban az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer jelentős hányadát a hús adja, azon belül a sertéshús világszerte kiemelkedő arányú:

36 százalékos részesedésével a második helyet foglalja el közvetlenül a baromfi után a világ hústermelésében.

Az élelmiszergyártók és a fogyasztók is egyre inkább az antibiotikum-mentes húsokat preferálják, ami miatt az állattenyésztőknek is alternatívákat kell keresniük. Egy kanadai-magyar biotechnológiai vegyesvállalat most az NKFI Alap segítségével, a Szent István Egyetemmel együttműködésben fejleszt olyan természetes, gyógynövény alapú takarmánykiegészítőket, amelyekkel kevesebb antiobiotikummal is nevelhetők egészséges sertések.

A Dr. Bata Zrt. több mint 900 millió forintos támogatású projektjének célja olyan új, komplex takarmányadalék kifejlesztése és alkalmazása az állattartásban, amellyel úgy lehet biztosítani a sertések egyszerre egészséges és gazdaságos felnevelését, hogy hosszú távon mérsékelhető legyen az antibiotikumok használata, így azok a fogyasztóra, illetve a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatása is.

A malacok ödéma betegsége széles körben fordul elő Európában, illetve a cég komoly piacának számító Ázsia csendes-óceáni részén és Dél-Amerikában, és ezt a betegséget általában antibiotikumokkal kezlik. A kifejlesztendő termék kivitelében ezért komoly gazdasági lehetőséget lát a cég, Brazíliában és Argentínában például az értékesítés növekedése éves szinten 5-10 százalék is lehet.

