Így hódítja meg egy magyar startup a világot

Jó csapat és menedzsment, működőképes stratégia, hosszú távú célkitűzés és egy csipetnyi szerencse – ha ezek az összetevők adottak, egy Magyarországról indult startup is meghódíthatja a világpiacot, ahogyan az NNG példája is mutatja. Az autóipar legnagyobb szereplőinek szállító cég kétszer is szerepelt a Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe" rangsorában.