Nagyon kevés a nő ebben a szektorban, pedig 25 ezer állás betöltetlen

Becslések szerint Magyarországon a női szakemberek aránya 8-10 százalék körül van a technológiai szektorban, amellett, hogy továbbra is közel 25 ezer programozói állás vár betöltésre.

Sokan tisztában vannak azzal, hogy a programozás napjaink egyik legkeresettebb készsége, tudáskészlete, amely általában jól fizető, biztos karriert kínál. Ugyanakkor kevesek számára nyilvánvaló, hogy a kódolás és a programozói szemlélet könnyen tanulható, és hogy a közhiedelemmel ellentétben, nem „fiús" szakterületről van szó. Ezt bizonyítja, hogy a világ első programozója, George Byron angol költő lánya, Ada Lovelace volt, aki jóval a modern számítógép feltalálása előtt megírta a világ első számítógépes programját.

A számítástechnika történetében megannyi női név bukkan fel, azonban ahogy a számítógépek egyre inkább „fiús" eszközzé váltak, úgy a nők lassan kikoptak a programozói szakmából.

Ma a világ fejlett országaiban a nők kevesebb, mint 20 százalékát teszik ki az infokommunikációs technológiai (IKT) szakértőknek, holott nem kevésbé van helyük az informatika és a technológiai fejlesztések területén, mint a férfiaknak.

Bár a programozói területen kiemelkedő a munkaerőhiány, de manapság sokat írunk az IT szakterület jelentős általános munkaerőhiányáról is. Egy friss felmérés eredménye szerint,az IT-szektorban tapasztalható ágazati szintű munkaerőhiányt több tőzsdei cég is a saját bőrén érzi, pedig béremelésekkel és különböző juttatásokkal küzdenek a dolgozókért.

Elsősorban fizikai munkásokra, illetve informatikus szakemberekre van égető szükség.

A Mol az IT mellett a villamosmérnöki, a gépészmérnöki, illetve a fizikai munkakörökbe talál az átlagosnál hosszabb idő alatt új kollégákat. Náluk a fluktuáció mindkét területen az átlagosnak mondható 2–6 százalék közötti.

A Magyar Telekomnál az ügyfélszolgálati területen a legjelentősebb a munkaerőmozgás. Az álláspiac drasztikus beszűkülését munkatársaik átképzésével próbálják ellensúlyozni. Már nemcsak az állásportálokon hirdetnek, hanem a LinkedIn szakmai közösségépítő oldalt is aktívan használják, mert az IT-szektorban tapasztalható ágazati szintű munkaerőhiányt a cég is megérzi.

A programozói munkaerőhiánnyal kapcsolatban, az egyik kitörési pont a Vodafone kísérlete lehet, amely #CodeLikeAGirl néven már másodszorra hirdet kódolási tábort kifejezetten lányok számára.

A négynapos táborokat 14-18 éves lányok érhetik el, a képzés különböző programozási nyelvekről és fejlesztőprogramokról nyújt alapismereteket – pl. a HTML, CSS, Javascript és Bootstrap –, amelyek segítségével a program végére a diákok akár saját weboldalt tudnak fejleszteni.

Most ugyan 15 főt várnak, de a programnak köszönhetően 2017-ben összesen 500 lány tanulhatott kódolni, 2018-ban pedig ez a szám a duplájára nő.

Jelentkezni a digitaliscsalad.hu weboldalon lehet 2018. augusztus 15-én éjfélig.