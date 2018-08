Mit érez egy 25 éves friss diplomás az igazgatói székben?

Monotonitás-tűrés, információ áradat és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása az Y generáció legnagyobb kihívásai – derül ki az Adecco Csoport CEO for 1 Month gyakornoki programjából, amiből nem csak az Y, de az X generáció is sokat tanulhat. A magyarországi kiválasztott, Iváncsics Gergely a program végén egyhónapos szakmai tapasztalattal és 1,8 millió forintos álomfizetéssel lett gazdagabb.

Az Adecco Csoport immár negyedik alkalommal hirdette meg CEO for 1 Month programját, amelyben 48 ország ügyvezetője mellé kerestek fiatal tehetségeket. A program lényege, hogy a kiválasztott fiatalok valós piaci környezetben szerezhetnek munkahelyi vezetői tapasztalatokat.

Az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat közti különbségnek talán soha nem volt még akkora súlya, mint napjainkban. A munkatapasztalat ma már szinte minden álláshirdetésben alapvető követelmény, a pályakezdők viszont nyilvánvalóan ritkán rendelkeznek vele. Ezt az ellentmondást próbáljuk feloldani évről évre a CEO for 1 Month gyakornoki programunkkal – ismertette a program lényegét Stefano Longo, a magyarországi Adecco Kft. ügyvezető igazgatója.

Magyarországon a 25 éves Iváncsics Gergely, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett hallgató ülhetett az igazgatói székbe.Idén több mint 1600 lelkes és ambiciózus fiatal jelentkezett programunkra. Az önéletrajzok szűrésénél – mint minden cég – elsősorban azokat a képzettségeket és képességeket vettük figyelembe, amelyek illenek a profilunkhoz. Gergely közgazdász és pszichológus egyben, mondhatni ez a tökéletes kombináció egy HR szakember számára" – mondta el Stefano Longo.

A különböző vállalati gyakornoki programok nem csak a fiatalabb, de az idősebb generáció számára is hasznosak lehetnek.

Az egy hónapos gyakorlat során tudatosan át kellett gondolnom minden egyes feladatomat. Figyelnem kellett arra is, hogy folyamatosan visszajelezzek Gergelynek a teljesítményéről, hiszen ez nagyon fontos az Y generációnak. Emellett Gergelyt is arra bíztattam, hogy mondja el véleményét, meglátásait a különböző feladatokkal kapcsolatban, így valóban a csapat tagjának érezte magát. A fiatalos, újfajta megközelítésnek köszönhetően több esetben is a korábbi eljárásnál hatékonyabb megoldást találtunk a feladatok megoldására – mondta el a szakember.

Gergely tapasztalatai többek között az Y generáció legnagyobb kihívására is rámutatnak. „

A többórás megbeszélések, a monoton munkafolyamatok igazi küzdelmet jelentettek számomra. Emellett a hatalmas információmennyiség és annak gyors feldolgozása, majd azonnali használata is kihívást jelentett. Másfelől viszont rengeteget fejlődött az aktív nyelvtudásom, hiszen a megbeszélések, prezentációk és elemzések készítése leginkább angol nyelven történt – mondta el tapasztalatait Iváncsics Gergely.

Gergely gondolkodása a munka világáról megmutatja, hogy a mai huszonéves fiataloknak a szakmai fejlődés lehetősége és a megbecsülés jó hívószó lehet.