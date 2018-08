A csőd szélén is van megoldás

2017-ben 6500 felszámolási eljárás és 39 csődeljárás indult magyar vállalatokkal szemben. A probléma ott szokott lenni, hogy a cégtulajdonos azt hiszi, mindent meg tud külső segítség nélkül oldani, hiszen idáig is egyedül vitte az üzletet. Pedig szorított helyzetben nagyon megéri cégfejlesztőhöz fordulni.

Egy cég akkor kerülhet a csőd szélére, ha jogilag a csődeljárásban még menthető, de a felszámolást egy olyan partner kezdeményezi, ahol tartozás halmozódott fel, amit a vállalat nem akar, vagy nem tud kifizetni - írja a Profitline.hu.



László Gábor, a Netlinx cégfejlesztő ügyvezetője szerint a legfontosabb ilyenkor a negatív tendenciák felismerése.

„Meg kell próbálni felismerni, mi okozza az elégtelen működést és tenni kell ellene, eközben folyamatosan figyelve, hogy történik-e bármilyen javulás. Amennyiben nyilvánvaló, hogy nem lehet megoldani a problémát saját erőből, specialistát kell megbízni a feladattal és követni az ő utasításait" – mondta az ügyvezető.

A probléma megoldásához ki kell szakadni abból a szemléletből, hogy mindent csak a cégtulajdonos maga tud megoldani, vagy azok, akik eddig is a cégben dolgoztak. László Gábor nem csak egy szakterülethez ért a cég működésén belül, hanem egyenként fel tudja mérni az alapvető működési területek hatékonyságát. Ez segít abban, hogy megállapítsa, mely területekkel kell foglalkozni a gyors és hatékony fejlődés érdekében. Mivel a fejlesztési projektet is ő irányítja, ezért meg is lehet ezt valósítani.

László Gábor Budapest egyik legnagyobb kórházának eredményét mínusz 800 millió forintról plusz 1 milliárd forintra fejlesztette, egy autóipari beszállítónál pedig négy hónap alatt 140 millió forint eredménytöbbletet ért el.

„Eddig száz százalékos a sikerem az elvállalt cégeknél" – nyilatkozta a specialista.

Cikkünk a Profitline.hu írása alapján készült.