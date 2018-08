Grúziában sikerrel debütált a magyar készpénzmentes fesztiválos fizetés

Georgia, korábbi nevén Grúzia legújabb, épp most zárult zenei fesztiválja is a magyar fintech cég fizetési megoldását választotta, ezzel a hatodik azon országok sorában, ahol a Festipay szolgáltatja a beléptetési és/vagy fizetési rendszert.

A Festipay belépőként és fizetőeszközként is működő chipes karszalagjait használta most zárult fesztiválján a georgiai EchoWaves is. Ez az innovatív megoldás nem csak gyorsabb és egyszerűbb beléptetést és vásárlást biztosít, de a már lezajlott fesztiválok tapasztalatai alapján a látogatók és a kereskedők is nagyon kedvelik, hisz

nem lehet elveszíteni, mindig náluk van, és a tranzakcióidő mindössze 2 mp.

Az eurázsiai országban a Festipay révén most először jelent meg ez a fizetéstechnológiai újítás, a karszalagba épített NFC-chip, amely kombinált beléptetésre és fizetésre is alkalmas.

„Az EchoWaves fesztiválon most debütált integrált beléptetési és fizetési megoldásunk technológiai szempontból is a világ élvonalába helyezte ezt a rendezvényt." – hangsúlyozta Kaderják Dániel, a Festipay Zrt. vezérigazgatója, aki személyesen van jelen Anakliában az integrált karszalag georgiai bevezetésén.

"Különösen nagy öröm nekünk, hogy ebből a régióból is érkezett egy együttműködési felkérés, mivel Georgia és Magyarország történelmében és kulturális hagyományaiban is több közös találkozási pont van. Remélem, hogy ebből az együttműködésből egy hosszú távú, virágzó munkakapcsolat lesz" - tette hozzá a Festipay vezetője.