Befektetéshez jutott a sikeres magyar startup, a HeatVentors

Hazai és nemzetközi befektetőkkel is tárgyalt a Start it @K&H inkubátorban működő HeatVentors csapat, akik végül a KIC InnoEnergy ajánlatát elfogadva kezdhetik meg a fázisváltó anyagot alkalmazó hőtárolójuk gyártását. A halmazállapotváltozás lehetőségeit kiaknázó innovatív technológia 20-40 százalékos energiamegtakarítást jelenthet az ipari felhasználók és családi házak hűtés-fűtése szempontjából.

A Start it @K&H inkubátorba elsők között bekerülő, több energetikai pályázatot és startup versenyt megnyert HeatVentors csapat hazai és nemzetközi befektetőkkel is tárgyalt annak érdekében, hogy az innovatív, fázisváltó anyaggal működő hőtárolójuk gyártása megindulhasson. Míg jelenleg leginkább a víz hőmérsékletének változtatásával működő rendszereket (pl. bojler, vizes tároló) használunk, addig a HeatTank hőtároló lényege, hogy úgynevezett fázisváltó anyagot alkalmaz a hő tárolására. Tehát nem pusztán hőmérsékletváltozás, hanem halmazállapotváltozás is történik. Mindez 20-40 százalékos energiamegtakarítást tesz lehetővé üzemi és családi házban történő felhasználás során egyaránt" – magyarázta az innovatív technológia előnyeit Farkas Rita, a HeatVentors egyik alapítója. „Jelenleg a tesztelési fázisban tart a technológia, így a mostani, 150 ezer euróról szóló befektetési megállapodás lehetővé teszi, hogy ezt követően kibővítsük és nemzetközi oltalom alá helyezzük a szabadalmat, illetve előfinanszírozzuk a kezdeti megrendeléseket" – mondta el Farkas Rita.

A fázisváltó anyagok felhasználási lehetőségei egy rendkívül izgalmas területe az energetikának. Legfontosabb tulajdonságuk, hogy az olvadás- és fagyáspontjuk igen széles skálán, -100°C és +600°C között lehet, így hűtésre és fűtésre egyaránt hatékonyan felhasználhatók:

amikor a rendelkezésre álló hőt eltároljuk, az anyag megolvad, ha pedig szükségünk van az eltárolt hőre, a fázisváltó anyag visszafagyasztásával tudjuk azt visszanyerni.

A magyar startup hőtárolója abban egyedülálló, hogy speciális tárolószerkezetének köszönhetőn a hagyományos vizes technológiánál akár 90 százalékkal kisebb méretű tároló alkalmazható.

„A fűtéstechnológiáknál egyre komolyabb szerepet kap az energiatárolás, hiszen a hőt nem biztos, hogy akkor akarjuk felhasználni, amikor termelődik, másrészt nem működtetjük folyamatosan a rendszert. Gondoljunk csak a napkollektoros rendszerekre, ahol a nap folyamán termelt hőt a tároló segítségével tudjuk felhasználni az esti mosakodáshoz. De a hűtés során is rendkívül fontos szerep juthat a hőtárolónak, hiszen ennek segítségével akkor működhet a hűtési rendszer, amikor a leghatékonyabb a hűtés: a napi külső hőmérséklet a legalacsonyabb, és a jóval gazdaságosabb éjszakai áramon működtethető" – mutatja be a hőtároló alkalmazásának legfontosabb előnyeit az energetikai szakember.

A Start it @K&H inkubátorba 2018. szeptember 20-ig ismét várják az innovatív ötlettel és nagy fejlődési potenciállal rendelkező startupok jelentkezését, iparági korlátozás nélkül. Jelentkezés és bővebb információ itt.