Vége a magolásnak a nyelvtanulásban: 250 millióból fejleszt a Xeropan

Közel 800 ezer euró (250 millió forint) tőkebefektetést kapott a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelőtől az angol nyelvtanulás könnyed és szórakoztató formáját kínáló Xeropan. Küldetésük, hogy gyakorlati, az életből vett és folyamatosan bővülő témáik segítségével a minden helyzetben jól használható, élő nyelvtudás „ragadjon" a felhasználóikra.

„Tankönyvi, magolós, idejét múlt tananyagok helyett filmek előzeteseit, TV showk párbeszédeit, híranyagokat dolgozunk fel, hogy a velünk tanulók ne egy idegen bolygón érezzék magukat, ha külföldiekkel kell kommunikálniuk." A módszerünk lényeg éppen az, hogy anyanyelvi környezetbe helyezzük a tanulókat, hozzászoktatjuk őket az anyanyelvi kiejtés megértéséhez és kognitív gondolkodásra is késztetjük őket, hogy az adott szituáció segítségével felfedezzék a számukra ismeretlen szófordulatok jelentését – mondta az alapító cégvezető, Al-Gharawi M. Attila.

Osztálytermi tanulás helyett egy személyes nyelvtanár áll mindenkinek a segítségére a nap 24 órájában, játékos, szórakoztató környezetbe csomagolva. Játékos tesztekkel lehet szinteket lépni, jutalmakat szerezni, a beépített szótanuló mini alkalmazás pedig segít a passzív szókincs aktivizálásában. A személyes fejlődésről pedig naprakész statisztika készül.

A szülők általában kifejezetten örülnek, ha gyerekeik a telefonjukon a Xeropan-t „nyomkodják", és gyakori, hogy ők maguk is belefeledkeznek, mert rengeteg új, az élő nyelvben használt kifejezést és szófordulatot ismerhetnek meg, amit egyébként csak az anyanyelvi környezetben élve tehetnének meg. A nyelvtanárok, nyelviskolák is felfedezték már az alkalmazást, több helyen az órákon kívüli egyéni gyakorláshoz ezt ajánlják.

Az alkalmazás az elmúlt években már folyamatosan növekvő bevételt termelt. 2020-ig milliárdos árbevétel elérése a cél. A két alapítóval induló startup az elmúlt években tananyag fejlesztői, szoftver fejlesztői és marketing csapattal bővült. Jelenleg húsz ember dolgozik az alkalmazás fejlesztésén és számos külső szakértőt is bevontak. Ennek köszönhetően naponta több ezren használják a Xeropan-t, és piaci átlagot meghaladó azok aránya, akik hosszú távon is velük maradnak.

A világ 185 országából felhasználókkal rendelkező cég a befektetés segítségével intenzívebb nemzetközi megjelenést tervez. Első lépésként kétszeresére növelték az elérhető nyelvek számát, most pedig a beszédkészséget és a kiejtés fejlesztését forradalmasító, egyedülállóan innovatív funkciót, valamint az alkalmazás számítógépen is használható változatát készítik. A pénzből szeretnék a csapatot is bővíteni.