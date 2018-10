Magyarok is vannak a régió leggyorsabban fejlődő techcégei között

Minden korábbinál nagyobb növekedést értek el az idei Deloitte Technology Fast 50 Central Europe listán szereplő cégek, az előző négy évben átlagosan 1290 százalékkal bővült az árbevételük. A 3D-s nyomtatással foglalkozó cseh Prusa Research vezeti a rangsort, amelyre idén két magyar cég került fel, a Supercharge és a SmartFront.

Rekordmértékű növekedést értek el a Deloitte Technology Fast 50 Central Europe lista 2018-as szereplői, a tavalyi, szintén csúcsot jelentő 1127 százalék után ezúttal már 1290 százalékkal nőtt az átlagos árbevételük 2014 és 2017 között. Az immár 19. alkalommal meghirdetett verseny győztese a cseh Prusa Research lett, a 3D-s nyomtatással foglalkozó vállalkozás 17118 százalékos forgalombővülést ért el. A tavalyi rangsor élén végző, online repülőjegy-foglalási szolgáltatást működtető, szintén cseh Kiwi.com 14377 százalékos fejlődést tudott felmutatni, amellyel a második helyet érték el, míg a harmadik helyezett horvát Q Software 3894 százalékkal növelte árbevételét.

A Deloitte közleménye szerint - amelyből a teljes rangsor letölthető - az idén sorban harmadszor döntöttek rekordot a régió technológiai vállalatai az átlagos növekedésük alapján, ami azt mutatja, hogy folytatódik az ágazat robbanásszerű fejlődése a térségben. Eltérően az előző évektől, amikor az első ötbe kizárólag új szereplők kerültek be, idén az élmezőnyben két olyan társaság is található, amelyek már tavaly is ott voltak az elit rangsorban.

Magyarországot idén két vállalat képviseli a Fast 50 rangsorban.

A Supercharge Kft. 740 százalékos növekedéssel a 12. helyet szerezte meg a régiós listán. A 2010-ben alapított cég Budapest mellett már Londonban is rendelkezik irodával és olyan nagyvállalati ügyfeleknek fejlesztenek elsősorban mobilra szánt digitális megoldásokat, mint az OTP, a Santander Bank, a Deutsche Telekom, vagy a Magyarországon a NetPincér.hu márkával jelen lévő Delivery Hero.

A másik magyar vállalkozás, a 2011-ben alapított SmartFront elsősorban kis- és középvállalatok számára fejleszt rugalmas, webalapú vállalatirányítási megoldásokat. A társaság 2014 és 2017 között 288 százalékkal tudta növelni árbevételét, ezzel a 45. lett az idei Fast 50 listán.