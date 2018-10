Sínre teszi a startupokat a K&H

Mint a startupok képviselői elmondták a mai sajtótájékoztatón, számukra hasznosabb egy olyan inkubátorprogram, amely szakmailag segíti, de hagyja az eredeti útjukon haladni őket, szemben azokkal a programokkal, ahol a befektetéssel az inkubátorház irányítást szerez a társaságban, majd a pénzügyi haszonszerzés céljából másfelé tereli a céget, mint amerre az alapítók esetleg szeretnék. Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott: a sínt a startup fekteti le, a K&H csak a vagont tolja rajta. 3 friss vállalkozás mutatkozott be ma a Start it @K&H programban résztvevő 22-ből.

A startupok kora csak 2-3 éve indult el hazánkban, a régió lemaradásban volt e tekintetben, de ma már 502 startup van Magyarországon. Csehország, Románia például előttünk jár a startupok számában, Szlovákia, és más kisebb országok pedig mögöttünk, de összességében a lakossági arányunk szerint helyezkedünk el a régiós listában.

A startupok a piac kis mérete miatt alapvetően nem a régiónkra fókuszálnak, továbbá alapvetően információtechnológiával (IT) és digitalizációval foglalkoznak, melynek keretében egy kijelölt témában fokozott ügyfélélményt alkotnak. A sikeres startupokat aztán általában felvásárolják a piacon lévő konkurens nagyobb cégek.

Magyarországon 10 feletti vállalati inkubátorház működik, mely segíti a startupok működését. Ezek mögött egyenként általában 5-15 közti vállalat áll, és jellemzően olyan startupokat támogatnak, amelyek kapcsolódnak a tevékenységükhöz. A startup világ Magyarországon sok iparágban működik, de Budapest-fókuszú. Újdonság viszont, hogy már két vidéki városban is zajlik startup-mozgolódás, Győrött és Debrecenben.

A K&H Bank egy évvel ezelőtt a társadalmi felelősségvállalása keretében indította el a startupokat támogató Start it @K&H programját, mely az ország egyik legsikeresebb ilyen programja lett, 22 startuppal, 30-nál is több mentorral, 101 jelentkezővel és 10 díjazott csapattal. Közülük 5 csapat már a piacra is lépett, 6 csapatnak pedig a prototípusa készült el.

A sajtótájékoztatón három csapat mutatkozott be.

Kövesdi Áron, a Smartkosár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Smartkosár egy olyan platform, ahol a legnagyobb online élelmiszerláncok aktuális kínálata és árai találhatók meg, így a felhasználók a garantáltan legolcsóbb kosarat tudják összeállítani és megvásárolni azokból a termékekből, amelyeket éppen meg szeretnének vásárolni. A felület - a többi ár-összehasonlító oldallal ellentétben - nem egyesével hasonlítja össze a termékeket, hanem azt adja meg, hogy a megvásárolni kívánt termékeket tartalmazó kosár egyben megvásárolva melyik élelmiszerláncnál lenne a legolcsóbb. Mivel az egyes kosarak árai között a tesztek alatt átlagosan 30 százalékos eltérést is mértek, így a szolgáltatás segítségével egy négytagú háztartás akár kéthavi nettó átlagkeresetnek megfelelő összeget is megspórolhat egy év alatt.

A Smartkosar.hu platform már élesben használható, amit

20 ezer regisztrált ügyfelük bizonyít. Ez a siker Kövesdi Áron szerint jelentős részben az inkubátornak is köszönhető, és annak a mentalitásnak, amit a Start it @K&H képvisel. A cég újabb körös tőkebefektetésre készül a növekedés gyorsítása érdekében, mivel a középtávú terveik között a közép-európai piacon való terjeszkedés szerepel.

Marosi Bence, a Dynamo Pricing üzletfejlesztési igazgatója a repülőjegyek dinamikus árazásához hasonlította ötletüket, de a színház és a mozi területén. A vetítések elsöprő többségén a mozitermek kihasználtsága kifejezetten alacsony, nagyságrendileg 10 százalék körüli. A turizmusban már bevett gyakorlatnak megfelelően a mozijegyek árai a pillanatnyi keresleti viszonyokra reagálva változnak, így megteremtve a piaci egyensúlyt. A kezdeti ötlettől továbblépve mára nem csak mozira, hanem a szórakoztatóipar más szegmenseire és a közlekedésre is fejlesztenek hasonló megoldást, de nyitottak új piacok felé is.

A programba kerüléssel egy neves egyetemi tanár, árazási szakértő csatlakozott a csapathoz, aki nagyban meggyorsította a fejlesztést. Ennek eredményeképpen mára működő prototípusuk van. Számukra jelenleg a legfontosabb egy éles pilot indítása, ahol bizonyíthatják, milyen potenciál rejlik a megoldásukban.

Stubnya Bence, a Cogito értékesítési és marketing igazgatója elmondta, hogy az intézményi jellegű felsőoktatást közösségi élménnyé szeretnék varázsolni az ötletükkel. A Cogito platformján a hallgatók és az oktatók közösen szerkeszthető tananyagot készíthetnek, az egyetemi professzorok megoszthatják saját szakmai tartalmukat, akár élőben is, a hallgatók pedig közösen készíthetik el a jegyzeteiket.

Az ötletünk harmadik helyen végzett az András yorki herceg alapította Pitch@Palace elnevezésű startup verseny magyarországi fordulóján. Az igazgató szerint a mentori segítség rengeteget hozzáadott az üzletfejlesztési folyamatokhoz, állandóan olyan inputokat kaptak, Nagyon jól jöttek a kapcsolatok is, főleg a finn befektetők keltették fel az érdeklődésüket, továbbá jól jött, hogy más csapatokkal is kommunikálhattak. A rendszerük bemutatása, tesztelése, optimalizálása, valamint akár az első eladás is a következő hat hónap gyümölcse lehet.Ezt követően szeretnék a nagyobb magyarországi egyetemekre bevezetni a terméküket, majd a környező országok felé is terjeszkedni, első körben Erdélyben, Romániában.