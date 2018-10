A Hiventures harmadszor is a nemzetközi befektetői piac élvonalába került

Száznál is több vállalkozás összesen 7,26 milliárd forint befektetést kapott 2018-ban a Hiventures kockázati tőkealap-kezelőtől, amivel a társaságot ismét a világ legaktívabb befektetői közé sorolták. Már túl vannak az első külhoni befektetésen is: 245 millió forint tőkeinjekciót kapott az Egyesült Államokban szabadulószobát működtető magyarok által alapított Paniq Franchising Inc.