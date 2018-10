A legjobb magyar kereskedelmi projekt díját kapta az Etele Plaza

A legjobb magyar kereskedelmi projektnek választották a Futureal-csoport fejlesztésében megvalósuló Etele Plazát a European Property Awards nemzetközi versenyen. Buda legnagyobb bevásárlóközpontja a Budapest ONE Business Parkkal közösen városfejlesztési kategóriában is díjat kapott.

A londoni Royal Lancasterben szervezett ünnepélyes díjátadón adták át az elismeréseket a Futureal-csoport projektjeinek. A régió legnagyobb és legtekintélyesebb programja, az idén 25 éves European Property Awards két kategóriában is díjazta a cégcsoport irodafejlesztését.

A legjobb magyar kereskedelmi projektnek választott Etele Plaza a budai oldal legnagyobb bevásárló- és szórakoztató központja lesz. Az idehaza kivételes építészeti megoldásokat és digitális szolgáltatásokat ötvöző pláza az Etele tér közvetlen közelében, az ország legnagyobb multimodális, azaz több közlekedési módot összekötő csomópontjában épül meg.

A Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál létrejövő, 55 ezer négyzetméter bérbeadható területű Etele Plaza – közvetlen járatokkal – akár 10 perc alatt is elérhető a belvárosból.

Az Etele Plaza külső megjelenését a homlokzaton térben kiugró és visszahúzott dobozszerkezetek formavilága határozza meg. A belső térben egy közel 200 négyzetméteres interaktív LED-kijelzős médiafelület teszi különlegessé a bevásárlóközpont-dizájn legújabb generációját képviselő központot.

Az Etele Plaza közvetlen közelében épül a Futureal-csoport egyedülálló irodafejlesztési projektje, a Budapest ONE Business Park, Őrmezőn. A Paulinyi - Reith & Partners által tervezett bevásárlóközpont és irodapark városfejlesztési kategóriában a European Property Awards nemzeti díját nyerte el. A szalagforma kialakítású, összesen több mint 65 ezer négyzetméteres Budapest ONE belsejében félhektárnyi nyitott közteret hoznak létre, amelyen egyedi kialakítású vízfelület és zöldterület lesz. Az irodaház Magyarországon az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során.