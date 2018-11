Vasárnapig várják a V4-es Smart City és Agritech startupok jelentkezését

Az Enterprise Hungary az előző évek sikereit követően, 2018-ban ötödik alkalommal rendezi meg Magyarországon a világ egyik legnépszerűbb startup versenyét, a Get in the Ring!-et (GITR).

A szervezők a november 29-ei eseményre két témakörben keresik az innovatív megoldásokat: Smart City és Agritech fókuszú vállalkozások jelentkezhetnek a versenyre a V4-es országokból.

Azon startupok jelentkezését várják, akik az alábbi megoldások innoválásával foglalkoznak:

Smart City megoldások:

Lámpaoszlopokhoz csatlakoztatható IoT megoldások

Képfeldolgozó és biztonsági szolgáltatási megoldások

Analytics megoldások a minőségi vizsgálatokhoz

AI megoldások, amelyek segítik a járművek mobilitását vagy a város életének ellenőrzését, felügyeletét

Adatgyűjtési és adatgyűjtési megoldások az intelligens városi adatok felhasználásához

Agritech megoldások:

Olyan világítási megoldások, amelyek fejlesztik a mezőgazdasági termékeket

Intelligens kertészeti megoldások (mérés, adatgyűjtés és automatizálás)

Ipari 4.0, digitális teljesítménykezelés, digitális karbantartás

A döntőben a két kategória győztes csapata a Tungsram által felajánlott díjakat kap, illetve továbbjut a 2019-es Get in the Ring Globális döntőbe, ahol az utazási költségeiket és a belépőjegyet a Get in the Ring fedezi. A győztesek egy privát találkozót is kapnak a Hiventures-szel, hogy akár 500 ezer euró befektetéshez is juthassanak.

A Get in the Ring! egy nemzetközi startup versenysorozat, amely a befektetőkért való küzdelmet egyedülálló showműsor keretében valósítja meg. A GITR versenyzési koncepciójában két startup egy-egy képviselője lép be a ringbe, ahol öt kör alatt meg kell győzniük a zsűrit arról, hogy az ő ötletük, vagy vállalkozásuk nyújtja a jobb befektetési lehetőségeket.A startupok az alábbi felületen jelentkezhetnek, a jelentkezési határidő szoros: 2018. november 4. vasárnap. Az idei évben az esemény kiemelt szakmai partnere Magyarország legnagyobb világítástechnikai vállalata, a Tungsram.