Magyar cég is segített a műanyaghulladék tisztításában a Karib-tengeren

A szénsavasvíz készítő gépeiről ismert SodaStream radikális lépést tett a PET-palackok miatti mikroműanyag-szennyezéssel szemben. A „Plastic Fighters' elnevezésű akció keretében a Karib-tengeren található, Roatán-sziget partjait tisztította meg a PET-palackoktól.

„A SodaStream akciójában 45 országból, összesen 150 vezető vett részt, de az akcióhoz nemzetközi környezetvédő aktivisták, a Plastic Soup Foundation szakértői, valamint több száz általános iskolás gyermek is csatlakozott" - hangsúlyozta Széll-Szőke Krisztina, a vállalat magyarországi termékmenedzsere.

A nyílt tenger megtisztítását egy speciális, „Holy Turtle"-nek nevezetett eszközzel hajtották végre. Az ezer láb (kb. 305 méter) hosszú szerkezet két hajó közé kapcsolva gyűjtötte össze a tengervíz felszínén úszó PET-palackokat és műanyag hulladékokat. Az eszközt az olajszennyeződések begyűjtésében nagy tapasztalattal rendelkező floridai ABBCO tervezte meg.

A tervezés során nagy gondot fordítottak arra, hogy a megoldás ne jelentsen veszélyt a tengeri élőlényekre.

A SodaStream kezdeményezéséhez a BBC 2017 októberében megjelentetett fotósorozata adott inspirációt. A felvételeken hatalmas, műanyag-hulladékokból, köztük rengeteg PET-palackból összetorlódott úszó sziget volt látható. A megrázó képsorok hatására a cég ügyvezető igazgatója, Daniel Birnbaum úgy döntött, hogy cselekedni kell. „Nem tudjuk összeszedni az összes, Földünket szennyező műanyag-hulladékot, de minden tőlünk telhetőt meg kell tenni az ügy érdekében" – jegyezte meg.

Az összegyűjtött műanyag hulladékot a tervek szerint felhasználják egy ismeretterjesztő kiállításhoz, melynek célja, hogy bemutassa a fogyasztóknak, milyen veszélyt jelentenek a Földre az egyszer használatos műanyagok. „Mihamarabb szükség van ezek használatának csökkentésére, legyen szó a műanyag poharakról, szívószálakról, szatyrokról, vagy PET-palackokról" – hívta fel a figyelmet Daniel Birnbaum.

„Több mint 8 millió tonna műanyag kerül az óceánba minden évben. Ez nem fog csak úgy magától eltűnni. A műanyag hulladék apró darabokra hullik, veszélyezteti a tengeri élővilágot, végeredményben pedig bekerülhet a táplálék láncba, ami már az embert is fenyegeti, hiszen a feldolgozott élelmiszerekben is feltűnhetnek a mikro műanyagok. Sőt, már édesvízi folyóinkban, például a Tiszában is kimutattak az európai mérésekhez hasonló mennyiségű mikro műanyagot" – hívta fel a figyelmet Széll-Szőke Krisztina.

A vállalat munkatársai hozzátették: hétköznapi emberként is csökkentenünk kell műanyaghulladékainkat. Érdemes kerülni a felesleges csomagolásokat, a PET palackokat, előnyben részesíteni a tartós, természetes anyagokból készült termékeket, a keletkezett hulladékokat pedig szelektálni.