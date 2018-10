Több mint 110 vállalkozás jelentkezett a METU startup programjára

Összesen több mint 110 induló vállalkozás jelentkezett a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Drukka Startup Stúdió által életre hívott METU Garage vállalati akcelerációs programra. A jelentkezők közül a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb nyolc csapat befektetési ajánlatot és négy hónapon keresztül inkubációs szolgáltatást kap.

Multimédiával, IT/telekommunikációs kezdeményezésekkel, kreatív iparral, turizmus-vendéglátással kapcsolatos projektekkel, kommunikációval, HR-rel vagy HR technológiával, belsőépítészettel, designnal vagy formatervezéssel kapcsolatos innovatív megoldások megvalósítását célozza a Budapest Metropolitan Egyetem (METU) és a Drukka Startup Stúdió, valamint az Intellitext befektetési alap által idén nyáron meghirdetett METU Garage elnevezésű vállalati akcelerációs programja.

Az összesen 100 jelentkező közül a program szakmai zsűrije választotta ki a 11 legjobbnak ítélt vállalkozást, melyek október végén egy egész napos szakmai boot camp keretében személyes prezentációt tartottak, illetve egyéni és csoportos műhelyfoglalkozásokon vettek részt. A szakmai napot követően a Drukka, az Intellitext és a METU vezetőiből álló grémium pedig kiválasztotta azt a nyolc csapatot, amelyek az Intellitextnek köszönhetően befektetési ajánlatot kapnak. Továbbá a boot camp-en résztvevő cégek mindegyike részt vehet a négy hónapon át tartó szakmai és üzletfejlesztési programban.

A METU Garage program egyik különlegessége, hogy az előszűrésen átesett és a boot camp mezőnyébe beválogatott startupok közül 4 csapat tagjai is kötődnek a Budapesti Metropolitan Egyetemhez korábbi, vagy jelenleg is aktív hallgatóként. A kiválasztott projektek közé az AI Venture (mesterséges intelligencia alapú call center alkalmazás), az Espressite (mesterséges intelligencia alapú webdizájner), a Dronwars (drónokra szánt játék applikáció), a Nexter (streming alkalmazás éjszakai partiknak), a DokiApp (online orvosi tanácsadó alkalmazás), a Share for Help (közösségi vírusmarketing applikáció), a Playsic (közösségi zenelejátszó) és Ubartend (tömegrendezvényekre fókuszáló ital- és ételrendelő app) nevű startupok kerültek be.

A METU Garage programra jelentkező startupok ötleteit az egyetem neves oktatói és elismert szakemberek bírálták el.

Az Intellitext befektetési alap az innovatív vállalkozásokat egyenként maximum 60 millió forint értékű tőkebefektetéssel támogatja, valamint a METU és a Drukka közreműködésével folyamatos szakmai mentorálással és négyhónapos akcelerációs szolgáltatással díjazza, amelynek végén Startup Academy miniMBA tanúsítványt vehetnek a kezükbe.