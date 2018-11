Újjáéled a Tungsram és magyar multi lesz

Idén újjászületett a Tungsram Csoport, mivel a cég korábbi magyarországi vezetője megvásárolta a GE régiós fényforrásüzletágát és globális autólámpa üzletágát. A cég ígéretes jövő elé néz, később akár ausztriai bérszínvonalat is kínálva dolgozóinak.

Az amerikai General Electric 1989-ben vásárolta fel a Tungsramot, ettől kezdve működött GE márkanév alatt. A GE azonban nemrég úgy döntött, hogy eladja az európai, közel-keleti, afrikai és törökországi fényforrás üzletágát, továbbá a globális autólámpa üzletágát.

Ennek megfelelően, első körben idén áprilisban a magyarországi egységek kerültek az új cég birtokába, amelynek új jelmondata: "Örökségünk az innováció". Az új elnök-vezérigazgató Jörg Bauer lett, aki a GE korábbi magyarországi vezetője volt. A felek az adásvétel összegét üzleti titokként kezelték.

Jörg Bauer szerint a Tungsram mint nemzeti márka, az elmúlt évszázad leginnovatívabb magyar ipari vállalata.

10 év alatt 1 milliárd dolláros vállalattá szeretnék tenni a ma közel 300 millió dolláros árbevételű céget, amely megegyezik az átvett egységek előző évi árbevételével. Középtávon akár ausztriai szintű bérezést is kínálna dolgozói számára a cégcsoport.

Mind az öt gyáruk magyarországi, Újpesten, Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Nagykanizsán és Zalaegerszegen termelnek. Dolgozóik száma megközelíti az 5 ezer főt. A társaság központja az 1901 óta ismert budapesti, Váci út 77. szám alatti gyártelep és irodaház marad.

A Tungsram Csoport most átmeneti ideig a GE Lighting márkanevet is használja, ezt követően tér vissza a Tungsram márkanévhez, mely a legtöbb európai piacon több mint egy évszázadig egyet jelentett a világítással. Ahol eddig a GE saját márkanév alatt értékesítette a világítástechnikai termékeit, ott is Tungsram néven szállítanak majd.

A GE fényforrásüzletága az EMEAT régióban hagyományos fényforrásokat és LED-lámpatesteket forgalmaz nagykereskedő és disztribúciós partnerein keresztül kereskedelmi vevői és végfelhasználói számára. A GE 60 éve az autólámpa-piac vezető szereplője, a gépjárművekben használatos fényforrások teljes skáláját kínálja, a vállalat autólámpáit Magyarországon gyártják és a világ minden táján értékesítik.

A fényforrásüzletág a Magyarországon termelt áruinak 99 százalékát exportálja.