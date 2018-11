Egyre csökken a munkavállalók lojalitása

Már csak a munkavállalók 59 százaléka tekinthető elkötelezettnek itthon – világít rá az Aon Legjobb Munkahelyek Programjának kutatása, melyben 87 cég több mint 62 ezer dolgozója mondta el a véleményét arról, hogyan érzik magukat a munkahelyükön, majd a válaszok alapján 18. alkalommal állította össze a legjobbak listáját. A támogató munkahelyi környezet egyre fontosabb a munkavállalók számára, a jövő pedig az agilis cégeké.

Ma már a munkavállalók közel kétharmada nem aggódik állása elvesztése miatt és biztosnak érzi magát munkaerőpiaci esélyeit illetően. Amíg európai és globális viszonylatban is minimális növekedés tapasztalható a dolgozói elkötelezettségben, addig itthon nincs megállás: a csökkenés 3 éve folyamatos, idén 1 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly. A megkérdezett munkavállalók mindössze 53 százaléka vélekedik úgy, hogy cége az egyik legjobb munkahelynek számít a szakmájában.

A támogató munkahelyi környezet megteremtése egyre fontosabbá válik, a tavalyi 10. helyről a hatodikra ugrott az elégedettségi területek fontossági sorrendjében - mondta György Máté, az Aon Magyarország Legjobb Munkahelyek Program projektvezetője.

Idén 13 cég került be a legjobbak közé. Közülük három cég, a B.Braun Avitum Hungary Zrt., az EuroFamily és a DECATHLON Magyarország már zsinórban negyedszer nyerte el a Legjobb Munkahelyeknek járó elismerést.

Az 50-250 fő közötti kategóriában Aon Legjobb Munkahelyek

Atlas Copco Hungary Kft – Industrial Technique

Cisco Systems Mo. Kft

Carglass Magyarország - CG Hungary Kft.

Nutricia Early Life &Advance Medical Nutrition

Starschema Kft.

WHC

A 250 és 1000 fő közötti cégek legjobbjai

B.Braun Avitum Hungary Zrt.

EuroFamily

Az 1000 főnél többet foglalkoztató cégek

Szerencsjáték Zrt. .

DECATHLON Magyarország

SAP Hungary Kft.

A Nemzetközi mérésben részt vett vállalatok közül két magyar leányvállalat kapta meg a Legjobb Munkahely elismerést:

Mars Magyarország Értékesítő Bt.

profession.hu Kft.

Közülük a Mars külön közleményt adott ki a sikerről, melyben megemlítik, hogy miután a Great Place to Work 2018 sorozatban már harmadik éve díjazta a Marsot, mint Európa egyik legjobb munkahelyét, a vállalat most az Aon Legjobb Munkahely címét is elnyerte. Ennek alapja, hogy a Mars különleges munkahelyi környezetet biztosít munkatársainak: irodái nyitottak, elősegítik az együttműködést és szórakoztatók. A sokszínűség kiemelten fontos a vállalaton belül, és egyedülállóan magas a női vezetők száma. A Mars emellett fejlesztési programokkal is segíti munkatársait, és támogatja őket a munka és magánélet egyensúlyának fenntartásában. A cseh, szlovák és magyar piacon már több mint 25 éve jelen van a Mars. Fennállásának több mint 100 éves történelme alatt a Mars családi vállalkozás maradt, a vállalat kultúrája öt alapelven nyugszik: minőség, felelősség, kölcsönösség, hatékonyság és szabadság.

Az Aon Legjobb Munkahelyek Program globális és regionális viszonylatban is közel 20 éve ismeri el a szervezeteket.