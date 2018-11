A nagy német repülőtereken is elérhető lesz a magyar startup szolgáltatása

A BeeRides szolgáltatása év végétől kezdődően a budapesti repülőtér mellett immár a legnagyobb német reptereken is elérhető lesz. A németországi terjeszkedést a düsseldorfi magyar főkonzulátus is segíti. A startupot közel 200 cég közül, egyedüli magyarként beválasztották a nemzetközi ScaleUp Hub mentorprogramba is.