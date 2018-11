Közép-kelet-európai startup rendezvény színhelye volt London

A Department for International Trade (DIT) a Startup Campus londoni irodájával és a New Generation Centre együttműködésével, 2018. november 22-én szervezte meg a CEE to UK Soft-landing Tour elnevezésű eseményt. A startup és scaleup vállalkozásoknak szervezett rendezvényén 12 közép-kelet-európai Retail/FinTech és MedTech cég, valamint a Pécsi Tudományegyetem képviselője mutatkozott be az angol piac képviselőinek.