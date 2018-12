V4-es startupok küzdöttek a boxringben showműsor keretében

2018. november végén budapesti záró állomásához érkezett a Startup Campus V4 Global Tour. A Regional Startup and Innovation Day keretében, ötödik alkalommal rendezték meg hazánkban a Get in the Ring! nemzetközi startup versenyt, mely egyben az egész évet felölelő, V4-es startup vállalkozásokat támogató programsorozatot is lezárta.

A 2018 februárjában útnak indult Startup Campus V4 Global Tour 10 helyszínen, közel 80 V4-es startup vállalkozást segített eljuttatni olyan nemzetközi startup ökoszisztémákba, mint New York, London, Tel-Aviv, vagy például Isztambul.

A budapesti záró állomás a Regional Startup and Innovation Day-en valósult meg, melyen több mint 600 startup, üzleti angyal, nemzetközi befektető és nagyvállalati partner vett részt. Az esemény első felében négy kategóriában hirdettek győzteseket a Startup and Innovation Award of Hungary díjátadón.

Az est második részében került megrendezésre a Get in the Ring! V4 Budapest.

A Get in the Ring! egy nemzetközi startup versenysorozat, amely a befektetőkért való küzdelmet egyedülálló showműsor keretében valósítja meg. A GITR versenyzési koncepciójában két startup egy-egy képviselője lép be a ringbe, ahol több kör alatt meg kell győzniük a zsűrit arról, hogy az ő vállalkozásuk nyújtja a jobb befektetési lehetőségeket. Minden kör egy fontos témát dolgoz fel, értékes információt szolgáltatva a befektetők, vevők és potenciális partnerek számára.

Az idei évben a Get in the Ring! hazai versenyének kiemelt szakmai partnere a Tungsram volt. A cég két témakörben kereste az innovatív megoldásokat: a boxringben Smart City és Agritech fókuszú vállalkozások válaszoltak a Tungsram innovációs kihívásaira.

„Szakmai partnereinkkel, a V4 magyar elnökségével, a Hiventures-szel és a HEPA-val együttműködve a rendezvénysorozat keretében 10 nemzetközi startup ökoszisztémában, közel 80 startup vállalkozásnak adott lehetőséget a bemutatkozásra."- mondta el Kovács Zsolt, a Startup Campus programot működtető, Enterprise Hungary ügyvezetője.

Az elődöntőbe került 11 V4-es startup vállalkozás, a versenyt megelőző napon egy egész napos felkészítésen vett részt a Tungsram központjában, ahonnan a 2 kategóriában 2-2 versenyző csapat mértette meg magát a másnapi döntőn.

A 2018. november 29-ei döntőn a Smart City témakörben versenyző csapatok közül a Gremon Systems került ki győztesen, az Agritech kategóriát pedig a cseh Indoorway nyerte meg. A két győztes csapat rövidesen megkezdi együttműködését a Tungsram-mal, illetve bejutott a 2019-es Get in the Ring! globális döntőjébe.

A zsűrijében helyet foglalt Joerg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója, Jakub Miller, az InnoEnergy közép európai ügyvezetője, Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-helyettese és Szőke József, a Vodafone Customer Value Management vezetője, valamint Alex Zhigarev a Speedinvest partnere.

A Get in the Ring! V4 Budapest projektet a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormányai támogatják a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül. Az alap feladata, hogy elősegítse a Közép-európai fenntartható regionális együttműködést.