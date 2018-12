Megvannak az idei PénzSztár verseny nyertesei

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Mind arany nevű csapata nyerte meg az immár hatodik alkalommal meghirdetett PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozói Versenyét. A Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében megrendezett országos döntőben a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Fal Utca Rókái nevű csapata végzett a második helyen, megelőzve a tavalyi nyertest, a Tatabányai Árpád Gimnázium Kasszaőrök18 nevű csapatát.

Mintegy 1100 csapat, több mint 4000 hazai és határon túli magyar diák nevezett az október eleje óta zajló versenyre, melynek

legfontosabb célja a középiskolás fiatalok pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismereteinek bővítése, valamint olyan kompetenciák (például csapatmunka, szövegértés, érvelés, prezentációs készség) fejlesztése, melyek szintén nélkülözhetetlenek a 21. században.

Az ötcsapatos döntőben is változatos feladatokat kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Egy saját tervezésű startup projektet kellett kidolgozniuk és prezentálniuk, kifejteniük, hogy egy-egy adott pénzügyi, gazdaságpolitikai esemény milyen okokból következett be, illetve egy szövegben elrejtett félrevezető információkat megtalálniuk. Ez alkalommal is voltak kvízkérdések és igaz-hamis állítások, szerepelt a fordulóban a gazdasági válságok történetéhez kapcsolódó izgalmas játék. De nem hiányoztak a rátermettséget és kreativitást igénylő feladatok sem, mint például a szópárbaj, melynek keretében a csapatoknak egymással szemben kellett megvédeniük az ellentétes álláspontjaikat.

A Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében lebonyolított döntő végeredménye:

Mind arany – Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Fal Utca Rókái – Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

Kasszaőrök18 – Tatabányai Árpád Gimnázium

ANK Sokk – Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium

Magvetők – szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium

A győztes és ezzel a 2018. évi PénzSztár címet kiérdemelt zalaegerszegi csapat tagjai elnyerték a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont. De a finálé többi résztvevője is értékes ajándékokkal és tudásalapú szakmai díjakkal gazdagodott.

A részletes eredmények a www.penzsztar.hu oldalon tekinthetők meg. A versenyt – a tervek szerint – jövőre is megrendezik.