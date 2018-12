A Visa startup-díját nyerte el Helsinkiben az AUKA

Európa egyik leginnovatívabb startupja, a norvég Auka komoly szakmai elismerést aratott nyert a nemrégiben Budapesten is bemutatott Settle mobilfizetési rendszerrel. A cég ezúttal Helsinkiben a Visa skandináv és baltikumi startup vállalkozásoknak kiírt díját nyerte el, 164 pályázat között hozta el a fődíjat és a közönségdíjat is az összeurópainak szánt fizetési applikációval.

A Settle az Auka többszörösen díjazott platformjára épül. A technológiát és a fejlesztést a norvég cég biztosítja, ám a rendszerhez csatlakozó partnerek értékesítik – mind a kereskedők és szolgáltatók, mind pedig a fogyasztók körében.

Az Auka célja, hogy a Settle vezető mobilfizetési rendszerré váljon Európában. A rendszert Daniel Döderlein, a vállalat meghatározó személyisége, alapítója és vezérigazgatója november végén egy konferencián népszerűsítette Budapesten is, és jelenleg minden EU-országban tárgyalásokat folytatnak a reménybeli partnerekkel.

Az Auka a Visa Everywhere nevű globális innovációs kezdeményezés Baltikumra és Észak-Európára kiírt díját nyerte el Helsinkiben. A versenyre 154 vállalkozás 164 pályázata érkezett be, a Helsinki döntőben négy csapat mutathatta be részletesen is ötletét. „A díj is bizonyítja, hogy jó úton járunk, amikor a Settle rendszer segítségével szeretnénk hozzájárulni a digitális fizetési rendszerek bővítéséhez világszerte" – fogalmazott Döderlein.

A Settle használatát részletesen mutatja be a cég filmje a YouTube-on:

A Settle jelenleg – Magyarországon is – olyan pénzintézeteket és telekommunikációs cégeket keres, amelyek megfelelő disztribúciós háttérrel beszállnának a mobilfizetési üzletágba.

A Settle már minden EU-tagállamban rendelkezik a működéséhez szükséges engedélyekkel.