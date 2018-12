Magyar találmány: mérleg nélkül, mobillal méri a tehenek súlyát

Egy magyar startup, az Agroninja Kft. fejlesztett ki egy olyan mobilalkalmazást, mely szarvasmarhák súlyának mérésére alkalmas. Boromisza Gergely, a cég ügyvezetője interjút adott egy hazai online agrár lapnak, melyből kiderül, hogy a fejlesztések a magasság és a hossz mérés irányába mennek tovább, de külföldről még agancsmérési igény is érkezett.

Nemrég jelent meg a hagyományos mérlegeket elűző mobilalkalmazás, amellyel hídmérleg nélkül megmérhető a szarvasmarhák súlya - a világon elsőként. Boromisza Gergely, a fejlesztést végző Agroninja Kft. ügyvezetője az Agrárszektor.hu-nak elmondta, hogy jelentős külföldi érdeklődést tapasztaltak Dél-Koreától Brazíliáig, hiszen a szarvasmarha tenyésztés átfogja az egész világot. Ugyanakkor a helyi viszonteladók segíthetik a céget az ottani sajátosságok szerinti fejlesztésben.

A szarvasmarhák súlyát jelenleg ritkán mérik, noha hasznos lenne tudni az egyedek súlyát az első tenyésztésbe vételkor, a takarmányreceptek összeállításakor, az értékesítés tervezésekor, a számviteli készletfelméréskor és természetesen a húsmarhák testtömeggyarapodásának kontrolljakor, továbbá még számos élethelyzetben. A mérés azonban nehézkes, ugyanis ahhoz hídmérlegre kell terelni az állatokat vagy drága válogató karám és digitális mérleget kell beszerezni.

Az alkalmazás segítségével egy merőleges fotót kell készítenie az állatról a felhasználónak, majd a mobilalkalmazásban egy sziluettet igazíthat rá az állat bizonyos részeire. Ezt követően meg kell adnia az állat paramétereit – a fajtáját, a korát, a nemét, illetve a kondícióját -, és a megfelelő adatokkal, valamint a sziluett segítségével

a program 95 százalékos pontossággal képes megállapítani a súlyt. Egyelőre főleg az angolszász, illetve az európai fajtákat lehet mérni az applikáció segítségével, de már dolgoznak azon, hogy a világ más fajtáival dolgozó gazdák igényeit is ki tudják szolgálni.

Az első évben a program beszerzése 180 ezer forintba kerül. Ez tartalmazza a hardvereszköz árát is, amelyet a mobiltelefonhoz kell csatlakoztatni. A későbbiekben a szoftverért 120 ezer forintos éves licenszdíjat kell fizetni.

Boromisza Gergely elmondta azt is, hogy több felhasználótól is érkeztek olyan igények, hogy a programmal az állatok magasságát és hosszát is meg lehessen mérni, így tervezik ezek kifejlesztését. Egy kanadai rénszarvastenyésztő cégnek pedig olyan fejlesztésre lenne szüksége, amellyel lemérhetné az állatok agancsát, mivel a vadásztársaságok számára a trófea mérete a legnagyobb értékmérő.

