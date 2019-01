Ne a főnöktől várjuk a feladatokat, magunktól is lehetünk sikeresek

Ismerős szituáció lehet a munkahelyeken középszintű vezetőként, hogy nehéz jól megszervezni a munkánkat, ha a felső vezető nem tartja kézben a feladatokat, vagy ha nincsenek kijelölt célok. De ettől még lehetünk sikeresek.

Egy tudományos felmérés szerint az Egyesült Államokban a munkavállalók több, mint 90 százaléka nem tudja pontosan, mi a cégének stratégiája és hogy tőle mit várnak el ennek elérése érdekében. Mit tegyenek akkor a vezetők?

A legfontosabb, hogy ne másoktól várjuk a prioritások felállítását, hanem végezzük ezt el magunk, a kapott utasítások végrehajtása érdekében. Ennek hiányában könnyen oda juthatunk, hogy a főnököket okolhatjuk a stresszért. Nem kell ezt megvárni, mert a stressz lebéníthat vagy rossz döntésekre kényszeríthet bennünket.

Azt is érdemes mérlegelni, mi magunk mivel járulhatunk hozzá leginkább a cégünk sikeréhez, hogyan tudjuk legjobban kamatoztatni a képességeinket, tapasztalatainkat és a sikereinket. Nyilván ez valami olyasmi lesz, amivel amúgy is szeretünk a leginkább foglalkozni a munkában, ami örömet ad és megelégedéssel tölt el. Persze ettől még minden munkát el kell végezni, így azt is, amelyik kevéssé van az ínyünkre.

A vezetőnek nem az a dolga, hogy menedzseljen, hanem hogy vezessen, a két feladatkör különböző. Ennek ellenére sok vállalkozás esetében mégis összekeverik ezt a két területet, mert a szervezet úgy van beállítva, hogy hátrafelé nézzen.

Bizonyos, számunkra nemkívánatos munkákat, ha lehetőség van, átadhatunk a beosztottjainknak is, vagyis delegálhatunk. Nem kell minden értekezleten személyesen jelen lennünk, minden e-mailre válaszolnunk, mindezt kioszthatjuk másoknak vagy felvetünk munkaerőt ezek elvégzése céljából, hogy mi valóban a fontos dolgokkal foglalkozhassunk.

Érdemes mérni azt is, hogy mit, mennyi ideig és hogyan csinálunk. Ha a mérés eredménye az, hogy főként olyasmivel foglalkozunk, ami nem célszerű és nem is felel meg a személyes igényeinknek, akkor érdemes lehet új munkahelyet, új pályát és új kihívásokat választani a folyamatos frusztrálódás helyett.

