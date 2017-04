Tippek hogyan adja át sikeres családi vállalkozását

Biztos recept nincs az utódlás sikeres lebonyolítására, a K&H azonban összegyűjtött néhány fontos tennivalót és elkerülendőt azoknak a cégeknek a tapasztalatai alapján, akiknél ez a folyamat már többé-kevésbé lejátszódott. Így remélhetően hatékonyabban kiaknázhatók az utódok képességei, és a családi konfliktusokból is megspórolhatunk párat.

A hazai családi vállalatok nagy része 20-25 éve jött létre, így a cégek felénél vagy már most aktuális vagy az elkövetkezendő öt évben az lesz a jellemzően 3-5 év alatt lezajló utódlás kérdése. Magyarországon a vállalatok mintegy 70 százaléka családi tulajdonú vállalat, a bruttó hazai termék több mint felét ők állítják elő, és a foglalkoztatottak felének biztosítanak munkahelyet. Gazdasági súlyuk miatt így az utódlás sikeres levezénylése a gazdaság és a finanszírozó pénzintézetek számára is létfontosságú. „Mivel vállalati portfóliónk több mint felét a családi vállalatok adják, jó rálátásunk van a családi cégeken belül zajló folyamatokra. Így egyfajta közvetítő szerepet töltünk be mind a különböző generációk, mind pedig a családi vállalatok egymás közötti tapasztalatcseréjében. Ezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy bár nincs minden cégre működő biztos recept, az azonban biztos, hogy az utódlás csak akkor működik, ha az tudatosan valósul meg, és a két generáció közt valódi együttműködés van"– hangsúlyozta ki Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője.

A generációváltás mostanság foglalkoztat sok családi vállalkozást Forrás: Dreamstime

Mik a lehetőségek és a buktatók?