A termelés és fogyasztás modellje nem fenntartható, ezért egyre több vállalatnál hódít a körforgásos gazdaság. A sikeres megoldásokról és üzleti tapasztalatokról rendeznek konferenciát Budapesten.

A termelés és fogyasztás egyutas modellje elavult: a nyersanyagok termékké, majd hulladékké válása gazdaságilag is egyre kevésbé kifizetődő. A környezetvédők után a vállalatoknál is hódít a fenntarthatóság ideája, vagyis az erőforrások hatékonyabb felhasználása, a termékek minél hosszabb minőségen tartása, majd újrahasznosítása. Ez a körforgásos gazdaság, amely már Magyarországon is terjed.

A cégek kiszolgáltatottsága az erőforrás piacokon az emelkedő és kiszámíthatatlan árak miatt már jó ideje tart és nem is fog megszűnni, ráadásul a szigorodó környezetvédelmi szabályok növekvő költségei, mint például a hulladéklerakási díjak is egyre inkább sújtják a lineáris gondolkodású vállalkozókat.

Fogyasztó helyett felhasználó

A körforgásos gazdaságra tehát már az üzleti élet sem a környezettudatos vállalkozók, a zöld startupperek, vagy az ökodesignerek divatos hóbortjaként tekint. Bár a kávékapszulából készült nyakláncok és ékszerek, papír fotelek, bakelit lemezből lett faliórák látványos termékei, de az új gazdasági modell nem csak a hulladék felhasználásáról szól.

A körforgásos gazdaság a fogyasztók helyett felhasználókban gondolkodik. Ez az újfajta megállapodás pedig a termék teljesítményén alapul. Ellentétben a ma jellemző „vásárolj és fogyassz” gazdasággal, itt a tartós cikkek bérlésére van lehetőség.

Egy 2013-as tanulmány szerint a legmodernebb mosógépek lízingelésével mindenki jól járna: a háztartások mosásonként nagjából egyharmadnyi energiát és vizet takarítanának meg, a gyártók harmadával növelhetnék a profitjukat, bónuszként pedig csaknem 180 kilogramm acél, és több mint 2,5 tonna széndioxid-kibocsátás megtakarításával járna 20 év alatt az akció.

Sikeres hazai példák

Magyarországon is fokozottabban keresik azokat a megoldásokat, melyek révén nemcsak a terméket vagy azok alkatrészeit lehet újrahasznosítani, de visszanyerhetik az ezekbe fektetett nemesfémeket, energiát és munkát.

Több sikeres példa van már biológiailag lebomló élelmiszer csomagolásokra vagy könnyen szétszerelhető irodai nyomtatókra, melyek elhasznált részeit ráadásul ingyenesen begyűjtik és lehetőség szerint hasznosítják.

Szinte tényleg csak a képzelet szab határokat, az Interface Magyarország szőnyeggyártó cég termékei például elhasznált halászhálókból készülnek, ezzel a tengeri ökoszisztéma fenntartása mellett, a szigeteken élők pénzügyi és gazdasági helyzetét is támogatják.

Konferenciát rendeznek a témában

Hasonló megoldásokról és üzleti tapasztalatokról lesz szó a Circular Hungary 2017 konferencián és expon júniusban.

A konferencián hazai és külföldi előadók mutatják be az új koncepció vállalatok számára hasznosítható modelljeit és eddigi tapasztalatait.

Az előadások mellett szekcióüléseken és workshopon lesz lehetőség a résztvevőknek az újrafeldolgozás különböző innovatív formáival, illetve a körforgásos gondolkodással és cselekvéssel részletesebben is megismerkedni.