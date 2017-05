Oszkó Péter startup-stúdióba fektetett

Nyilvános a Studio 1 Preseed Befektetési Zrt. mögött álló hazai magánbefektetők névsora. A startup-stúdió Oszkó Péter, a Power Angels angyalbefektető képviseletében, Véh Balázs, magánbefektető, Freész József vállalkozó, valamint a Drukka és más befektetők összesen csaknem 80 millió forintos befektetésével indult útjára. A cél: azonoson iparágon belül egyszerre több, egymást is támogató startup cég felfuttatása.

Az áprilisi Drukka Progress Bar meetupon bejelentett Studio 1 a Magyarországon is egyre népszerűbb startup-stúdió módszertana alapján építi a startupokat. A modell lényege, hogy egyidejűleg több startupot is építenek az adott iparágon belül, így a termékek létrehozása gyorsabb és költséghatékonyabb, és az üzembe helyezést megalapozó know-how is bővül.

Az épülő startupok fő tulajdonosa a Studio 1, a jelenlegi és a jövőbeni befektetők is aktívan tervezik nyomon követni a vállalkozások fejlődését.

A Studio 1-hez csatlakozó startupok 5–10 millió forint közötti támogatást, tanácsadást,

valamint a Drukka által biztosított informatikai, online-marketing és irodai szolgáltatásokat kapnak. A Studio 1 befektetőinek száma, valamint a 80 millió forintos kezdőösszeg is folyamatosan bővül.

A Studio 1 portfóliójában indításra kész startupok néhánya: