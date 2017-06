A legnagyobb beruházók a hazai kis és közepes agrárvállalkozások, cégük épülése érdekében ők vásároltak ugyanis a legtöbbet az elmúlt 12 hónapban. Szakemberek szerint a lendület a következő egy évben sem csökken, ugyanis minden ötödik cég tervez valamilyen beruházást, esetleg építkezést.

A kkv-k beruházásairól és a beruházási kedvről a Budapest Bank készített felmérést. Kiderült, a kkv-k negyede indított beszerzést annak érdekében, hogy cége versenyképességén javítson. A többség 6 és 200 millió forint között költekezett. A legtöbben gépet, berendezést vettek, minden harmadik vállalkozás pedig gép- vagy haszonjárművet vett, esetleg építkezett, informatikai eszközeit fejlesztette.

A bank kitért arra is, hogy a legtöbb beruházás Nyugat-Magyarországon indult, az éllovasok pedig a mezőgazdasági vállalkozások voltak.

Nem csökkent a beruházási kedv

Beruházási terve minden ötödik cégnek van, ezeket az elkövetkező 12 hónapban szeretnék elindítani. Legtöbben még mindig gépeket vagy berendezések vennének, de fontosnak tartják a gép- és haszonjárművek beszerzését, az épület felújítást és az informatikai hátterüket is korszerűsítenék. Vagyis minden olyasmit megvalósítanának, amire az elmúlt egy évben nem volt lehetőségük.

Ami a beruházási kedvet illeti, a kelet-magyarországi régióban van a legtöbb ilyen terv. Elsősorban továbbra is az agrárcégek szeretnének bővülni.

Azért fejlesztenének, mert elromlottak az eszközeik

A Budapest Bank arra is árkérdezett a kkv-knál, miért szeretnének beruházni. A válaszadók 76 százaléka azért fejlesztene, mert elromlottak az eszközei, ugyanakkor sokan törekednek arra, hogy minőségi beruházást hajtsanak végre: több embert vegyenek fel, vagy terjeszkednének a belföldi és külföldi piacokon.

A beruházásokat 60 százalékuk önerőből fedezi – derült ki a felmérésből. Hitelt 22 százalékuk vesz fel ilyen célokra, ugyanakkor 11 százalékra emelkedett az uniós forrásból fejlesztők aránya.

„Az uniós forrásoknak köszönhetően olyan ágazatokba is jut pénz, amelyek finanszírozása banki oldalról nehezebb – ilyen például az informatika vagy a K+F tevékenység. Az uniós termékek a Budapest Bank hálózatában létrehozott MFB Pontokon is elérhetők. Fontos ugyanakkor, hogy a beruházási döntések mérlegelésekor a cégek figyelembe vegyék a piaci igényeket is, és ne csak a kedvező források rendelkezésre állása miatt valósítsák meg beruházásaikat" – mondta el Toldi Balázs, a bank vállalati üzletágának megbízott vezetője.