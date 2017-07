A Mastercard a Money20/20 Europe konferencián mutatta be új fehér könyvét, amely a közösségi gazdaság (más szóval: megosztás alapú gazdaság, sharing economy) jövőbeli lehetőségeivel és kihívásaival foglalkozik. A kiadvány a Mastercard és a Future Agenda közös kutatásának megállapításain alapszik.

A „Közösségi gazdaság: a növekedés lehetőségei" című fehér könyv azt a társadalmi-gazdasági ökoszisztémát vizsgálja,

amelyben a felhasználók megosztják embertársaikkal a szállásukat, az autójukat, a közösségen belül adnak, vesznek vagy kölcsönöznek termékeket, érnek el szolgáltatásokat.

„Rendkívüli mértékű fejlődést tapasztalhatunk a közösségi gazdaságban, amely új tapasztalatot jelent a felhasználóknak és alapjaiban változtatja meg az iparági folyamatokat" - mondta Mark Barnett, a Mastercard Egyesült Királyságért és Írországért felelős igazgatója. „A jelentés azért készült, hogy segítsen megérteni napjaink kihívásait és lehetőségeit, így jobban kihasználható legyen az a potenciál, ami ebben a gyorsan fejlődő jelenségben rejlik. A kiadvány nem csak kitér a jövőben várható kihívásokra, hanem kézzelfogható megoldásokat is kínál ezekre, és fényt derít a közösségi gazdaság jövőjére."

A tanulmány három olyan, egymással összefüggő témát azonosított, amelynek változásai hatással lesznek a közösségi gazdaságra.

Növekvő bizalom és átláthatóság

A közösségi gazdaságnak lételeme a bizalom, ami tovább erősödhet, ahogy a szektor bővül és az emberek egyre jobban hozzászoknak az így elérhető termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Valós bizalom azonban csak akkor érhető el, ha a technológia és a szabályozás is fejlődik, és kifinomultabbá válnak azok a rendszerek, amelyek a szolgáltatást nyújtók és igénybevevők értékelésére szolgálnak. Ahogy a társadalom igazodik a kereskedelem új modelljeihez, a szabályozásnak át kell váltania a mostani reaktív módból proaktívba, hogy meg tudja védeni a fogyasztókat, a szolgáltatókat és a kereskedelmi platformokat is. Ez egyben egy szociális hálót is biztosít majd, és értéket teremt a folyamat minden résztvevője számára.

Fokozott vásárlói élmény

A közösségi gazdaság fejlődésének egy másik fontos eleme a még jobb felhasználói élmény biztosítása. A vezetőknek erre kell fókuszálniuk, így tudják elkötelezni vásárlóikat, így fejlődhetnek, érvényesülhetnek igazán a jövőben.

Ahhoz, hogy ez a fokozott vásárlói élmény létrejöhessen, a kereskedést szolgáló felületeknek meg kell szólítaniuk a tömegeket (lehetőséget adva a felhasználói visszajelzésre is), zökkenőmentes, biztonságos tranzakciót kell biztosítaniuk, és kiemelt figyelemmel kell kezelniük a személyes adatokat. Fontos továbbá, hogy

a fogyasztók saját adataik felett még nagyobb kontrollt gyakorolhassanak. A technológiai fejlődés dacára soha sem szabad szem elől téveszteni az emberi tényezőt ezekben a folyamatokban.

Értékekhez való hozzáférés

A közösségi gazdasághoz való hozzáférés egyre több módon valósulhat meg, így növekszik a hozzáadott érték is mind a fogyasztók, mind a szervezetek számára. Ezt a folyamatot a technológia is ösztönzi, nagyobb kihasználtságot és kisebb költségeket eredményezve.

Példa lehet erre a Blockchain, a Dolgok Internete (Internet of Things) és a Mesterséges Intelligencia. Ha ezek előnyeit teljes mértékben kihasználjuk, láthatjuk, ahogy a felhasználók és az eszközök kapcsolatából létrejövő hálózatok növekedésével párhuzamosan a megosztási lehetőségek, és a hozzáférés nyújtotta előnyök is bővülnek.

A jelentés azzal a megállapítással zárul, hogy a bizalom és a hírnév biztosítása, a felhasználói élmény fokozása és az értékteremtés mind kulcsfontosságú tényezők a közösségi gazdaság fejlődésében.