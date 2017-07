Kisvállalkozók figyelem, így változik meg az élet nyártól

A kormány által benyújtott adócsomag június 20-tól az EVA-s, KATA-s és KIVA-s vállalakozások életét is befolyásolja. A legtöbb helyen apróbb pontosításra került sor, ennek következménye, hogy kevésbé futhatunk bele egy időben két adó megfizetésébe. De például a jövőben gyorsabban térhetünk vissza a tételes adózásra, ha korábban úgy döntöttünk, hogy váltunk.

A kormány még májusban nyújtotta be az adócsomagját, melyet június 19-én hirdettek ki (június 20-tól életbe is lépett), és változásokat tartalmaz az egyszerűsített vállalkozói adóban, valamint a kisvállalati adóban. A következőkben sorra vesszük, hogy mennyire írja át a vállalatok életét a szabályozás.

Az EVA-s vállalkozóknál pontosításra volt szükség

A számviteli törvény megváltozott és mivel változtatás hiányában az osztalékelőleget kétszeresen adóztatták volna, ezért szükség volt a jóváhagyott osztalék elszámolására vonatkozó szabályok módosítására.

Az új szabályok szerint a személyi jövedelem adót kiváltó adó alapjából a korábbiakon felül levonható a mérlegben kimutatott osztalékelőleg követelés könyv szerinti értéke, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták. Lényeges, hogy ez alapján kell már a 2017-es évi adókötelezettség megállapítást is megtenni.

További meghatározó elem, hogy ha időközben valaki a KATA-s jogállását megszüntette és az EVA-t választotta, akkor levonható az adó alapjából a KATA-s bevétel, ami után megfizették a kisadózó vállalkozások tételes adóját. A törvény ezen passzusa viszont június 20-tól érvényes, vagyis a kihirdetés utáni naptól él ez a szabály.

A kisadózó vállalkozásoknál is több ponton változott a rendszer

Először is a törvény a kivételek közé emeli be, ha valaki közép- vagy felsőfokú intézményben tanul, legyen szó akár itthoni, akár külföldi intézményről. A továbbiakban nem számít főállású kisadózónak egy középiskola mellett dolgozó kisadózók. Mindez azt jelenti, hogy utánuk az alacsonyabb, havi 25 ezer forintos adófizetési kötelezettségnek kell csak eleget tenni.

A friss törvény szerint megszűnik a KATA szerinti adóalanyiság, ha a vállalkozó adótartozása az év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. Lehetőség van viszont arra, hogy a megszüntető határozatot az adóhatóság visszavonja, ha a határozat jogerőre emelkedésének napjáig megfizetik a tartozást.

Újítás az is, hogy a kisadózó bevételi nyilatkozata bevallásnak minősül. Ennek következményeként a kisadózó a bevallásokra vonatkozó szabályozik szerint szólítható fel, sőt akár szankcionálható is.

A beszámoló készítésének kötelezettségét is tisztázza a jogszabály-módosítás. Egyértelműen kimondták, hogy a kisvállalati adóalanyiságra való áttérést megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal záródik a megelőző üzleti év, amiről beszámolót kell készíteni, azt letétbe helyezni és közzétenni. Ezen felül azt is egyértelműsítették, hogy például az adóalanyiság megszűnésének napjával (mint mérlegfordulónappal) a KIVA adóalanyiság üzleti évéről szintén beszámolót kell készíteni.

Az EVA-hoz hasonlóan itt is vannak változások az osztalékelőleg esetében. Amennyiben a kettős könyvvitelt vezető cég magánszemély tulajdonosa osztalékelőleget vesz fel, és az szja-t megfizetik utána, akkor az eredménytartalékból csak a következő üzleti évben kell kivezetni ezt a tételt. Továbbá, ha időközben áttérnek kisadózóvá, akkor az osztalékot nem kell lekönyvelni. Áttéréskor ezért az adóalapot csökkenteni kell az osztalékelőleg követelés mértékével.

Apróbb módosítások maradtak még a végére. Például, ha a KATA-ból kilépünk, akkor az adóalanyiság megszüntetése az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének hónapjának utolsó napja. Így csak ezt követően kell az általános szabályok szerint adót fizetni, vagyis ezzel a kisadózó mentesül kétféle adó megfizetésétől (tételes és általános szabályok szerinti).

Végül, de nem utolsó sorban, azok helyzete is egyszerűsödik, akik kiléptek a KATA-ból, de később vissza akarnak lépni. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a megszüntetés évében és az azt követő 12 hónapban nem volt választható. Ez viszont azzal a nem kívánatos következménnyel járt, hogy legkorábban adott év januárjában lehetett a visszatérést bejelenteni, így valójában februártól indulhatott el a KATA szerinti adózás. Mostantól viszont már nem kell kivárni a 12 hónapot, lehet már decemberben jelentkezni, így a következő év indulhat rögtön KATA-s vállalkozóként.