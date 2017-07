Jelentős gazdasági károkat okozhat Magyarországnak az afrikai sertéspestis, amennyiben természetes úton vagy emberi felelőtlenség miatt a betegség bekerül a régió fertőzött országaiból - mondta Bognár Lajos országos főállatorvos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára.

A kór emberre nem veszélyes, de az érintett országokkal szemben jelentős bevételkiesést okozó kereskedelmi korlátozások lépnek életbe. Az afrikai sertéspestis a balti államok mellett Ukrajnában is megjelent, az elmúlt hónapban pedig Csehországban is észlelték - tette hozzá.

Bognár Lajos hangsúlyozta, hogy a vaddisznók révén természetes úton is Magyarországra juthatnak a kórokozók, de az illegális kereskedelem is segítheti a terjedést. Az afrikai sertéspestist gyógyszeresen nem lehet kezelni, fertőzés esetén az egész állományt le kell ölni, a telep körül megfigyelési zónát jelölnek ki és a vadállományt is fokozottan figyelik az érintett területeken.

A megbetegedett állatok étvágytalanok, belázasodnak, testükön vérzések jelennek meg és szinte kivétel nélkül elhullanak.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az állatorvos azonnali értesítése nem csupán jogszabályi kötelezettség, hanem az állami kártérítés feltétele is. A sertéstartóknak emellett meg kell akadályozniuk azt is, hogy a külterületen tartott disznók vadakkal érintkezhessenek és élelmiszerhulladékkal sem szabad etetni őket.