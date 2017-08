A kormányzat hivatalos pályázati keresőoldalán jelenleg több mint 800 milliárd forint értékű nyitott uniós pályázat található. A BDO Magyarország audit üzletágának tapasztalatai szerint a pályázó cégek gyakorlatlanságából fakadó számos problémát tetézi az a trend is, hogy a kiírások egyre több bürokratikus előírást tartalmaznak.

A korábbi ígéretekkel szemben egyelőre nem csökkent a pályázatokhoz megkövetelt adminisztratív igazolások, cégdokumentációk száma. Különösen a nemzetközi cégcsoportok esetén továbbra is rendkívül bonyolult a partner és kapcsolt vállalkozások cégadatainak beszerzése és az átláthatósági nyilatkozatok kibocsátása.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kiírók a túlárazások elkerülése érdekében immár minden pályázati költségtétel alátámasztása érdekében három, egymással versenyző vállalkozó árajánlatát kell a pályázathoz csatolni – magyarázza Jasper Zsuzsanna, a BDO Magyarország könyvvizsgálati üzletágának ügyvezető partnere.

Ez a tapasztalatok szerint jelentősen lassítja a pályázatírás folyamatát, miközben igen nehézkes a hiánypótlások rendszere is: gyakran megesik, hogy egy jól előkészített pályázathoz is 6-7 oldalas hiánypótlást írnak elő. Ehhez kapcsolódik a tisztázó kérdések köre is, fentiek együttes hatására egyes pályázati kiírások esetében a pályázatok elbírálására és az eredmények kihirdetésére több mint egy éves csúszással kerül sor.

2016 júliusától a Közbeszerzési törvény hatályát valamennyi, 40 millió forintnál nagyobb támogatást tartalmazó projektre kiterjesztették. Ezt korábban csupán az 50 százalékos támogatási arányt meghaladó pályázatoknál kellett alkalmazni.

Így tavalyig sok, akár többszáz milliós projekt is gyorsabban jutott forráshoz, amennyiben a támogatás a projekt költségének kevesebb mint felét tette ki. A közbeszerzési kötelezettség kiterjesztése szintén jelentős lassulást eredményezett a pályázati folyamatokban.

Jelentősen növeli a pályázók adminisztratív terheit az is, hogy miközben a támogatási pályázatok elektronikus úton készülnek, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kombinált támogatási pályázatai az elektronikussal párhuzamosan a papíralapú pályázatkészítést is előírják – az MFB Zrt. hitelbírálata például a mai napig papíralapú hitelkérelem alapján történik.

Főként a kisebb cégek esetében probléma a pályázatírási és -kezelési tapasztalat hiánya – mutat rá egy másik problémaforrásra a BDO Magyarország szakértője. Talán a pályázatírásnál is fontosabb, hogy a pályázatban előírt feltételeknek megfelelő módon kövessék nyomon a pénzügyi mutatószámok, létszám és egyebek alakulását.

Ennek hiányában ugyanis a kiíró akár a teljes támogatás visszafizetését is megkövetelheti, ami akár a teljes vállalkozás jövőjére is veszélyt jelent.

A leggyakoribb probléma az elszámolható költségek körének meghatározása. Pályázatonként teljesen eltérő lehet ezeknek a köre, az auditok során egyaránt előfordul, hogy túl sok költséget számoltak el, illetve hogy nem számolnak el minden arra alkalmas költséget, ami tiszta veszteséget jelent a cég számára. Második vagy sokadik pályázat esetén a korábbi pályázatok dokumentációja nyújthat megfelelő fogódzót, ám ilyen előélet hiányában gyorsan megtérülhet egy szakértő auditor cég alkalmazása.